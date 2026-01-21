Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 22 έως 28/1/2026

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας ξεχωρίζουν το βραβευμένο δράμα "Άμνετ" της Κλόι Ζάο & το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας "Η Εσχάτη των Ποινών" με τον Κρις Πρατ

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 22 έως και την Τετάρτη 28/1/2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 4 στις 18.50, στις 21.00 και στις 23.10 καθημερινά "Η Εσχάτη των Ποινών - Μercy" Στο εγγύς μέλλον, ένας ντετέκτιβ (Κρις Πρατ) δικάζεται με την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου του. Έχει 90 λεπτά για να αποδείξει την αθωότητά του στην προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη (Ρεμπέκα Φέργκιουσον), που ο ίδιος στήριζε ένθερμα, πριν αυτή αποφασίσει για την τύχη του. Ένα εφιαλτικό σενάριο εκτυλίσσεται στο συναρπαστικό, επαναστατικό, εντυπωσιακό θρίλερ δράσης "Η Εσχάτη των Ποινών", καθώς βουτάμε σε έναν μελλοντικό κόσμο, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί ως δικαστής, ένορκος και δήμιος. Διάρκεια: 100 λεπτά. Σκηνοθεσία: Timur Bekmambetov. Πρωταγωνιστούν οι: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan, Kylie Rogers. Διανομή από την Feelgood.

Aίθουσα 5 στις 20.20 και 22.50 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 18.10 καθημερινά "Άμνετ-Hamnet" Δράμα εποχής σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο. Στην Αγγλία του 1580, ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ (Πολ Μέσκαλ) και η ανοιχτόμυαλη Άνιες (Τζέσι Μπάκλεϊ) βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ. Το ιστορικό δράμα της Κλόι Ζάο βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ, κέρδισε δύο Χρυσές Σφαίρες (Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου α' γυναικείου ρόλου σε δράμα για την Τζέσι Μπάκλεϊ). Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι 28 εκατ. δολάρια. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 1 στις 17.20 την Παρασκευή & το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ο Χόπερ και το Μυστικό της Μαρμότας-Chickenhare and the Secret of the Groundhog" Μία Γαλλοβελγική παραγωγή του πολυβραβευμένου animation στούντιο nWave ("Οι Αχώριστοι", "Το Σκυλάκι της Βασίλισσας", "Η οικογένεια του Μεγαλοπατούσα"), με επίσημη συμμετοχή στο Annecy International Animation Film Festival, στη Γαλλία και πάνω από ένα εκατομμύριο εισιτήρια κομμένα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον μύθο, μια μυστηριώδης μαρμότα, κρυμμένη βαθιά μέσα σε ένα μυστικό βουνό, έχει τη δύναμη να γυρίζει τον χρόνο πίσω. Όταν ο Χόπερ ανακαλύπτει ότι αυτό το μυθικό πλάσμα ίσως είναι η μόνη ελπίδα για να σωθεί το είδος του, ο ατρόμητος εξερευνητής αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα για να βρει την αρχαία δύναμη! Διάρκεια: 88 λεπτά. Διανομή από την The Film Group. Σκηνοθεσία Benjamin Mousquet και σενάριο των Dave Collard και Chris Grine.

Αίθουσα 6 στις 16.20 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Φρου-Φρου ο Σκανδαλιάρης" Παιδική ταινία Γερμανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Μάρκους Ρόζενμουλερ. Ο Φρου-Φρου, το αγαπημένο ξωτικό με τη μορφή αξιαγάπητου μικρού αγοριού με κόκκινα φουντωτά μαλλιά και ο καλύτερος του φίλος, ο ξυλουργός Έντερ, μπλέκουν σε περιπέτειες. Αυτές πάντα οφείλονται στις ασταμάτητες σκανδαλιές του Φρου-Φρου, ο οποίος θα καταφέρει να αναστατώσει το εργαστήριο του Έντερ, το χωριό του ξυλουργού φίλου του με την τοπική ορχήστρα, το καρουζέλ και την τοπική ετήσια εορτή, αλλά και να κάνει άνω κάτω το κοντσέρτο ενός διάσημου μαέστρου κλασσικής μουσικής. Μια δημοφιλής παιδική σειρά που προβλήθηκε & στην ελληνική τηλεόραση, μεταφέρεται στον κινηματογράφο μεταγλωττισμένη στα ελληνικά, με τον αγαπημένο ήρωα Φρου-Φρου. Διανομή: Dream Films Διάρκεια: 98 λεπτά. Σενάριο: Κορμπίνιαν Ντούφτερ, Ματίας Πακτ. Πρωταγωνιστούν: Φλόριαν Μπρούκνερ, Μαξιμίλιαν Σάφροτ, Άνια Κνάουερ. Στην μεταγλωττισμένη κόπια στα ελληνικά ακούγονται οι φωνές των ηθοποιών: Υρώ Μιχαλακάκου, Γεράσιμος Γεννατάς, Θανάσης Χαλκιάς, Χρήστος Λαγκούσης, Δημήτρης Δρίβας, Νίκη Γρανά, Ιωάννα Καραθανάση, Μαριλένα Λιακοπούλου. Η ταινία ήταν για 7 εβδομάδες στις πρώτες θέσεις του Γερμανικού box-office.

Αίθουσα 8 στις 16.10 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Νorth: An Epic Journey of Friendship-Οι Φύλακες του Χιονιού" Ένα ταξίδι κινουμένων σχεδίων από την Νορβηγία στον κόσμο του Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Σε αυτή την κινηματογραφική διασκευή του κλασικού παραμυθιού "Η Βασίλισσα του Χιονιού", η νεαρή Γκέρντα ξεκινάει ένα ταξίδι προς το άγνωστο, ψάχνοντας τον φίλο της, Κάι, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Πιο αναλυτικά η μικρή Γκέρντα και ο αγαπημένος της φίλος, Κάι, μένουν σε διπλανά σπίτια. Όταν ο Κάι βρίσκει στο εργαστήριο του μπαμπά του το τέλειο δώρο, ένα ολοκαίνουριο, γυαλιστερό πράσινο έλκηθρο, η χαρά του είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να περιμένει. Αποφασίζει να κάνει μια βόλτα κρυφά, δένοντας το έλκηθρό του πίσω από μια εντυπωσιακή, γαλάζια άμαξα που περνάει τυχαία, για να τσουλήσει γρήγορα στο χιόνι. Αυτό που ξεκίνησε όμως σαν παιχνίδι, σύντομα θα γίνει μια μεγάλη περιπέτεια, μια και η άμαξα, που ανήκει στην μυστηριώδη Βασίλισσα του Χιονιού, θα παρασύρει τον μικρό Κάι στο παγωμένο Βασίλειο του Βορρά και στα σκοτεινά σχέδιά της. Σκηνοθεσία: Bente Lohne. Ακούγονται οι ηθοποιοί: Mads Mikkelsen, Reyna Amaya. Χρονολογία Παραγωγής: 2025.

Αίθουσα 8 στις 23.00 καθημερινά "28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών-28 Years Later: The Bone Temple" Ο δυστοπικός κόσμος που δημιούργησαν ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Danny Boyle και ο σεναριογράφος Alex Garland στην ταινία «28 Χρόνια Μετά» όχι μόνο διευρύνεται, αλλά ανατρέπεται στην ταινία «Ο Ναός των Οστών» σε σκηνοθεσία της Αφροαμερικανίδας δημιουργού Nia DaCosta. Σε συνέχεια της επικής ιστορίας, η διαφωτιστική σχέση του δρ. Kelson (Ralph Fiennes) με έναν μολυσμένο μπορεί να επιφέρει τρομακτικές συνέπειες που απειλούν να αλλάξουν τον κόσμο, ενώ η συνάντηση του Spike (Alfie Williams) με τον Jimmy Crystal (Jack O'Connell) μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Στον κόσμο του Ναού των Οστών η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι οι μολυσμένοι, αλλά η απανθρωπιά όσων επέζησαν. Σκηνοθεσία: Nia DaCosta Σενάριο: Alex Garland Πρωταγωνιστούν: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman, Chi Lewis-Parry. Διανομή από Feelgood. Διάρκεια: 109 λεπτά. Η ταινία ξεκίνησε στο εξωτερικό με εισπράξεις 30,6 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το φιλμ έκοψε 5.300 εισιτήρια στο πρώτο 4ήμερο προβολής του.

Αίθουσα 7 στις 20.00 και 22.40 καθημερινά "Η Αγγελία-Τhe Housemaid" Κοινωνικό θρίλερ με πρωταγωνίστριες την 28χρονη νέα σταρ Σίντνεϊ Σουίνι και την 40χρονη Αμάντα Σέιφριντ, βασισμένο στο best-seller βιβλίο της Freida McFadden., το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Από τον σκηνοθέτη Πολ Φιγκ-Paul Feig, η ταινία βυθίζει το κοινό σε έναν διεστραμμένο κόσμο όπου η τελειότητα είναι μια ψευδαίσθηση και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Μίλι (Σουίνι) δέχεται μια δουλειά ως οικιακή βοηθός για τους πλούσιους Νίνα (Σέιφριντ) και Άντριου Γουίντσεστερ (στο ρόλο ο 35χρονος Αμερικανός ηθοποιός Μπράντον Σκλέναρ που τον είδαμε στο φιλμ "It Ends with Us"). Αλλά αυτό που ξεκινά ως μια ονειρεμένη δουλειά γρήγορα ξετυλίγεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο – ένα σέξι, σαγηνευτικό παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας. Βασισμένο στο παγκόσμιο μπεστ σέλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν. Στην ταινία παίζει και ο 35χρονος σέξι Ιταλός ηθοποιός Μικέλε Μορόνε. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 131 λεπτά. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας έως και 18/1/2026, 43.993 εισιτήρια πανελλαδικά σύμφωνα με το flix.gr. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις του "The Housemaid" ανέρχονται στα 177,5 εκατ. δολάρια.

Aίθουσα 8 στις 20.50 καθημερινά "Greenland 2: Migration" Τα επιζώντα μέλη της οικογένειας Γκάριτι πρέπει να αφήσουν την ασφάλεια του καταφυγίου τους στη Γροιλανδία και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι προς την ερειπωμένη πια Ευρώπη για να βρουν ένα νέο σπίτι. Ο Σκωτσέζος σταρ Τζέραρντ Μπάτλερ ("300", "Η Ληστεία του Αιώνα") και η υποψήφια για Emmy Μορένα Μπακαρίν-Morena Baccarin ("Homeland", "Deadpool") επιστρέφουν στο post-apocalyptic σίκουελ του "Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο". Σκηνοθεσία: Ric Roman Waugh. Παίζει και ο νεαρός Άγγλος ηθοποιός Roman Griffin Davis. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από την Τhe Film Group. Η ταινία στο εξωτερικό έχει κάνει εισπράξεις 17,1 εκατ. δολαρίων ενώ στη χώρα μας το "Greenland 2: Migration" έχει κόψει μέχρι στιγμής 20.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 3 στις 19.00 και στις 22.30 καθημερινά "Marty Supreme" Λίγους μήνες μετά τον αδερφό του (Μπένι Σάφντι-Benny Safdie και "The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή" με τον Ντουέιν Τζόνσον), κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες η σόλο σκηνοθετική προσπάθεια του Τζος Σάφντι, η ταινία "Marty Supreme" που ήδη διακρίθηκε στην φετινή απονομή των Χρυσών Σφαιρών καθώς ο 30χρονος πρωταγωνιστής Τίμοθι Σαλαμέ κέρδισε την Golden Globe καλύτερου α' ανδρικού ρόλου στην κατηγορία κωμωδία/μιούζικαλ, υπερισχύοντας μάλιστα του συνυποψηφίου του Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ο Μάρτι Μάουζερ (Τίμοθι Σαλαμέ) εργάζεται ως πωλητής στο μαγαζί παπουτσιών του θείου του, αλλά είναι πεπεισμένος πως έχει αυτό το "κάτι" που θα τον ξεχωρίσει ως τον καλύτερο παίκτη του πινγκ πονγκ στον κόσμο. Μία σειρά από χρέη, οι προκλήσεις του αθλήματος και μία θυελλώδης ερωτική σχέση μπαίνουν εμπόδιο στο δρόμο του προς τη δόξα. Δίπλα στον Σαλαμέ παίζουν και οι Γκουίνεθ Πάλτροου και Οντέσα Αζιόν, αλλά και ο ράπερ Tyler, the Creator. Ο Safdie και ο συν-σεναριογράφος Ronald Bronstein χτίζουν έναν κόσμο όπου οι ονειροπόλοι, οι παραμερισμένοι και οι «πιγκπογκάδες των υπόγειων αιθουσών» γίνονται οι μεγάλοι ήρωες — ένα σύμπαν βασισμένο στην αυθεντική υποκουλτούρα του πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη των ’50s. Διάρκεια: 149 λεπτά. Διανομή: Σπέντζος Φιλμ. Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας στο εξωτερικό είναι 94,8 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το "Marty Supreme" έκανε ξεκίνημα 18.500 εισιτηρίων πανελλαδικά.

Αίθουσα 2 στις 19.30 και στις 22.10 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 18.20 και στις 21.00 καθημερινά "Καποδίστριας" Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή ("Ελ Γκρέκο") είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Βιογραφικό δράμα Ελληνικής παραγωγής 2025. Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25/12/2025 Διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής. Παίζουν οι ηθοποιοί Αντώνης Μυριαγκός ως Ιωάννης Καποδίστριας, Finbar Lynch, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Παύλος Κοντογιαννίδης, Μαίρη Βιδάλη, κ.α. Το φιλμ συνεχίζει να σαρώνει στο box office έχοντας κόψει έως & τις 18/1/2026, 651.195 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 1 στις 19.15 και στις 22.00 καθημερινά "Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή; Πρώτο Μέρος" Μαύρη κωμωδία Ελληνικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασιλική Ανδρίτσου, Παναγιώτα Βλαντή, Μαρία Λεκάκη, Λένα Ουζουνίδου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Τέσσερις γυναίκες, από διαφορετικούς κόσμους, ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια σιωπής για να εκπληρώσουν την υπόσχεση που έδωσαν στην παιδική τους ηλικία: να πάρουν εκδίκηση από τον Γεράσιμο Μαντά, τον νεαρό διευθυντή που τις κακοποιούσε στο ορφανοτροφείο όπου μεγάλωσαν. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα είχαν σχεδιάσει. Αντί για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης, η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό τους, με τις γυναίκες να μπλέκονται σε κωμικοτραγικές καταστάσεις, γεμάτες αποτυχημένες προσπάθειες και απρόβλεπτα γεγονότα. Με μια σκοτεινή, αλλά ταυτόχρονα κωμική ματιά, η ταινία αγγίζει βαθιά ανθρώπινα τραύματα, ενώ η εκδίκηση των ηρωίδων γίνεται το επίκεντρο μιας μαύρης κωμωδίας. Σενάριο- Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας Παραγωγός: Παντελής Καλατζής Διανομή: GD PLUS. Διάρκεια: 132 λεπτά. Η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά έως τις 18/1, 51.055 εισιτήρια.

Αίθουσα 3 στις 17.10 την Παρασκευή & το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ο Σούπερ Τσάρλι-Super Charlie" Παιδική ανιμέισον ταινία παραγωγής 2024. Ο δεκάχρονος Βίλλυ πάντα ονειρευόταν να γίνει σούπερ ήρωας και να κατατροπώσει εγκληματίες με τον αστυνομικό πατέρα του. Ωστόσο, το όνειρό του καταρρέει όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός Τσάρλι. Ο μικρός μπόμπιρας αναστατώνει τα νερά και ο Βίλλυ ανακαλύπτει πως είναι να είσαι ο μεγάλος αδερφός ενός σουπερμωρού. Διανομή από τη NEO Films. Διάρκεια: 82 λεπτά. Σκηνοθεσία και σενάριο: Γιον Χόλμπεργκ. Χώρες παραγωγής: Σουηδία, Δανία.

Αίθουσα 4 στις 16.40 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων: Μια Ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς - The King of Kings" Η ταινία ακολουθεί την ιστορία του Καρόλου Ντίκενς, ο οποίος μαγεύει τον γιο του, Γουόλτερ, καθώς αφηγείται την πιο σπουδαία ιστορία που ειπώθηκε ποτέ – την ιστορία του Ιησού Χριστού. Αυτό που ξεκινά ως ένα παραμύθι για καληνύχτα, μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που του αλλάζει τη ζωή. Μέσα από τη ζωντανή του φαντασία, o Γουόλτερ περπατά δίπλα στον Ιησού, μαθαίνοντας την πορεία του. H ταινία μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε ξανά τη διαχρονική δύναμη της ελπίδας, της αγάπης και της λύτρωσης – μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Εμπνευσμένη από τον Κάρολο Ντίκενς, παρουσιάζει τη ζωή του Ιησού Χριστού μέσα από ένα εντυπωσιακό animation με συγκλονιστική μουσική, που θα συγκινήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας και αποτελεί την τέλεια οικογενειακή ταινία για φέτος τα Χριστούγεννα. Διάρκεια: 103 λεπτά. Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ/Νότια Κορέα Διανομή: The Film Group. H ταινία έχει σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία παγκοσμίως με εισπράξεις 80 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην Αμερική, η ταινία κυκλοφόρησε με ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών που δάνεισε τις φωνές τους, το οποίο περιλαμβάνει τους Πιρς Μπρόσναν, Όσκαρ Άιζακ, Κένεθ Μπράνα, Μαρκ Χάμιλ και Ούμα Θέρμαν. Σκηνοθεσία: Σεόνγκ-χο Γιανγκ.

Αίθουσα 2 στις 17.30 την Παρασκευή & το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή-The SpongeBob Movie: Search for SquarePants" Παιδική ανιμέισον ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Derek Drymon & σενάριο των Pam Brady, Marc Ceccarelli, Stephen Hillenburg, Kaz, Matt Lieberman, βασισμένη στην τηλεοπτική σειρά SpongeBob SquarePants, που δημιουργήθηκε από τον Stephen Hillenburg. Ο αγαπημένος τηλεοπτικός χαρακτήρας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Απελπισμένος να δείξει πόσο σημαντικός είναι, ο Μπομπ Σφουγγαράκης πρέπει να αποδείξει την αξία του στον κύριο Καβούρη, ακολουθώντας τον Ιπτάμενο Ολλανδό σε μια πειρατική περιπέτεια που τον μεταφέρει στα βαθύτερα βάθη της βαθιάς θάλασσας, εκεί που κανένα Σφουγγάρι δεν έχει πάει ποτέ! Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο AFI Film Festival στις 26/10/2025 ενώ ακολούθησε η επίσημη πρεμιέρα της στη Ν. Υόρκη, στις 17/12. Βγήκε από την Paramount Pictures στις ΗΠΑ στις 19/12 και έχει λάβει θετικές κριτικές ενώ οι εισπράξεις στο box office παγκοσμίως έχουν φτάσει τα 145,3 εκατ. δολάρια. Στην αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι: Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, George Lopez, Isis "Ice Spice" Gaston, Μπράιαν Ντόιλ-Μάρεϊ, Arturo Castro, Sherry Cola, Regina Hall, Mark Hamill, κ.α. Διάρκεια: 96 λεπτά. Διανομή από Feelgood. Η ταινία στη χώρα μας έχει κόψει 68.745 εισιτήρια ως τώρα.

Αίθουσα 5 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ζωούπολη 2" Οι τετράποδοι animated ήρωες μετά την 1η ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία του 2016 που είχε ξεπεράσει το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επέστρεψαν σε νέες περιπέτειες. Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία: Jared Bush (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη»), και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»). Σενάριο: Jared Bush Παραγωγή: Yvett Merino. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Το "Zootopia 2" έχει σαρώσει στο εξωτερικό, έχοντας φτάσει το 1 δις, 707,3 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Στη χώρα μας έως τις 11 Ιανουαρίου 2026 η "Ζωούπολη 2" είχε κόψει 254.333 εισιτήρια. Η ταινία "Zootopia 2" είχε υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες στην κατηγορία Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων αλλά έχασε από το "KPop Demon Hunters"!