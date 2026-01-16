Από 22/1 στις Ελληνικές αίθουσες το παιδικό φιλμ "Ο Χόπερ και το Μυστικό της Μαρμότας"

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας μας η παιδική αιμέισον ταινία Γαλλοβελγικής συμπαραγωγής 2025 "Ο Χόπερ και το Μυστικό της Μαρμότας-Chickenhare and the Secret of the Groundhog" σε διανομή από την εταιρεία The Film Group.

Tην ταινία σε σκηνοθεσία: Μπέντζαμιν Μουσκέ, την περιμένουμε για προβολή & στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τον μύθο, μια μυστηριώδης μαρμότα, κρυμμένη βαθιά μέσα σε ένα μυστικό βουνό, έχει τη δύναμη να γυρίζει τον χρόνο πίσω.

Όταν ο Χόπερ – ο οποίος είναι μισή κότα μισός λαγός – ανακαλύπτει ότι αυτό το μυθικό πλάσμα ίσως είναι η μόνη ελπίδα για να σωθεί το είδος του, ο ατρόμητος εξερευνητής αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα για να βρει την αρχαία δύναμη!



Αλλά το ταξίδι του θα είναι γεμάτο εμπόδια… Φαίνεται πως ο Χόπερ και οι φίλοι του δεν είναι οι μόνοι που αναζητούν το μυστικό της μαρμότας...

Μία παραγωγή του πολυβραβευμένου animation στούντιο nWave, που έχει ξεχωρίσει παγκοσμίως για τις κινηματογραφικές επιτυχίες του, ανάμεσά τους οι ταινίες Οι Αχώριστοι, Το Σκυλάκι της Βασίλισσας και Η οικογένεια του Μεγαλοπατούσα.

Ο Χόπερ και το Μυστικό της Μαρμότας είναι μία ταινία με ουσιαστικά μηνύματα, που κάνει κάτι παραπάνω από το να προσφέρει μια συναρπαστική περιπέτεια: πραγματεύεται σύγχρονα και συγκινητικά θέματα, όπως την αναζήτηση της ταυτότητας, τους οικογενειακούς δεσμούς, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ανάγκη για διάλογο. Μέσα από τους αξιαγάπητους χαρακτήρες της και τον γρήγορο ρυθμό της αφήγησης, η ταινία προβάλλει μια θετική και συμπεριληπτική αντίληψη για τον κόσμο.

Η ταινία είχε επίσημη συμμετοχή στο Annecy International Animation Film Festival, και μετρά ήδη πάνω από ένα εκατομμύριο εισιτήρια στην Ευρώπη.



Σύνοψη

Μαζί με τους πιστούς του συντρόφους, τη Μεγκ, έναν ασβό, ειδικό στις πολεμικές τέχνες, και τον Έιμπ, μια σαρκαστική αλλά καλοσυνάτη χελώνα, ο περιπετειώδης εξερευνητής Χόπερ ορμά στη μία αποστολή μετά την άλλη.

Όμως μια απρόσμενη συνάντηση με μια μυστηριώδη άγνωστη με το όνομα Τζίνα, η οποία αποκαλύπτει πως είναι αδελφή του, αλλάζει ριζικά τα σχέδιά του. Απ’ ότι φαίνεται, ο Χόπερ, μισή κότα μισός λαγός, δεν είναι ο μόνος του είδους του! Αποφασισμένος να βοηθήσει τους ομοίους του, οι οποίοι απειλούνται από έναν τρομερό κίνδυνο, αποφασίζει να ακολουθήσει τη Τζίνα στην αναζήτηση της μοναδικής δύναμης που υποτίθεται ότι μπορεί να τους σώσει: της Μαρμότας με το Πρόσωπο που Κοιτάζει προς τα Πίσω.

Ο Χόπερ, ο Έιμπ και η Μεγκ ξεκινούν ένα φανταστικό ταξίδι γεμάτο κινδύνους και δοκιμασίες σε εντυπωσιακούς, άγνωστους κόσμους. Ο Χόπερ δεν θα είναι ο μόνος που θα φέρει στο φως μυστικά του παρελθόντος: η Μεγκ θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Κρολόκ, μία παλιά της σύμμαχο που έχει μετατραπεί στον πιο απρόβλεπτο και επικίνδυνο εχθρό της. Μια συναρπαστική περιπέτεια ξεκινά, καθώς μυστικά του παρελθόντος και του μέλλοντος και κρίσιμες επιλογές και διλήμματα οδηγούν σε μια αγωνιώδη εξερεύνηση.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

“Ο Χόπερ και το Μυστικό της Μαρμότας είναι μια διασκεδαστική, επική οικογενειακή περιπέτεια, με ζεστούς, μεγαλόψυχους χαρακτήρες και δυνατές συναισθηματικές αξίες στον πυρήνα της.

Στην ταινία, ο Χόπερ αναζητά την αλήθεια για το παρελθόν του, αναδεικνύοντας το μήνυμα: “Η αλήθεια σε απελευθερώνει. Αν την αντιμετωπίσεις, σε βοηθά να εξελιχθείς”. Η ιστορία εμβαθύνει σε θέματα ταυτότητας, οικογένειας και ειλικρίνειας – παγκόσμιες και διαχρονικές αξίες, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των σύγχρονων οικογενειών.

Το συναίσθημα είναι η κινητήριος δύναμη της ταινίας. Θέματα όπως η υιοθεσία, η απώλεια και η ανάγκη να ανήκεις κάπου είναι ενσωματωμένα μέσα στο ταξίδι, κάνοντάς το προσιτό και συγκινητικό για όλες τις ηλικίες. Παράλληλα, η ταινία απομακρύνεται από το κλασικό δίπολο καλού και κακού. Οι “κακοί” χαρακτήρες έχουν βάθος, ενώ ο ρόλος του ήρωα δεν είναι να τιμωρήσει ή να τους συντρίψει, αλλά να τους οδηγήσει προς τη λύτρωση. Αυτή η συναισθηματική πολυπλοκότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της αφήγησης.” - Μπέντζαμιν Μουσκέ, Σκηνοθέτης



Σκηνοθεσία: Μπέντζαμιν Μουσκέ

Σενάριο: Ντέιβ Κολάρ

Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Πέτρος Κονόμου, Σεμέλη Κυριαζή, Άρης Κυπριανού, Έλενα Ολυμπίου, Μάριαν Κυπριανού, Θανάσης Δρακόπουλος, Εύρος Βασιλείου, Φάνος Θεοφάνους, Πλάτωνας Μουρατίδης, Έφη Χαραλάμπους.

Παραγωγή: Ματιέ Ζελέρ, Ματιέ Γκοντινέ

Μουσική: Puggy

Διάρκεια: 88 λεπτά.

Διανομή:THE FILM GROUP

Είδος: Κινούμενα Σχέδια, Οικογενειακή.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ