Πάτρα- Καρναβάλι: Μόλις 21 σπίτια διαθέσιμα στην πλατφόρμα Airbnb- Στο 72% οι προ κρατήσεις το Σαββατοκύριακο της Έναρξης

Με προ-κρατήσεις που αγγίζουν ήδη το 72% ξεκινά το Σαββατοκύριακο της Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού αλλά και το έντονο ενδιαφέρον επισκεπτών στην πόλη.

Σύμφωνα με στοιχεία από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης που περιλαμβάνονται σε έρευνα του E-Real Estates, το ποσοστό αυτό θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για τόσο πρώιμο στάδιο, γεγονός που δείχνει ότι πολλοί επισκέπτες έχουν ήδη προγραμματίσει τη μετάβασή τους στην Πάτρα.

Η αυξημένη ζήτηση αντανακλάται και στις τιμές διαμονής στο κέντρο της πόλης για μία διανυκτέρευση, με άφιξη αύριο Σάββατο και αναχώρηση την Κυριακή 18 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το κόστος κυμαίνεται από 65 ευρώ για κατοικία ενός υπνοδωματίου στους πεζόδρομους της Αγίου Νικολάου και της Μαιζώνος, έως 116 ευρώ για κατοικία δύο υπνοδωματίων στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και Γεροκωστοπούλου, με δυνατότητα φιλοξενίας έως και έξι ατόμων.

Ιδιαίτερα ενδεικτική της εικόνας είναι και η περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων στο κέντρο της Πάτρας. Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, στην πλατφόρμα Airbnb εμφανίζονται διαθέσιμες μόλις 21 κατοικίες στο κέντρο της πόλης, από την οδό Ζαΐμη έως την οδό Βότση. Όπως επισημαίνει, το στοιχείο αυτό δείχνει ότι σημαντικός αριθμός επισκεπτών έχει ήδη εξασφαλίσει τη διαμονή του για την αυριανή Έναρξη.

Μείωση στη δυναμική των εγγεγραμμένων ακινήτων

Την ίδια ώρα, η έρευνα καταγράφει μείωση στη δυναμική των εγγεγραμμένων ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης σε σχέση με πέρυσι. Στον Δήμο Πατρέων καταμετρώνται φέτος 437 ακίνητα, έναντι 472 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Από το σύνολο των ακινήτων, το 87% είναι εγγεγραμμένα στην Airbnb, ενώ το 98% αφορά ολόκληρα διαμερίσματα και όχι ιδιωτικά δωμάτια.

«Η μειωμένη προσφορά, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ζήτηση για το Σαββατοκύριακο της έναρξης, διαμορφώνει συνθήκες αυξημένης πληρότητας και επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο του Πατρινού Καρναβαλιού στην τουριστική κίνηση της πόλης» επισημαίνει ο κ. Μπάκας.