Η τελάλισσα του πατρινού καρναβαλιού μας ξεσηκώνει... και το πατρινό καρναβάλι του 2026 αρχίζει! ΒΙΝΤΕΟ

«Ακούσατε, ακούσατε…» θα πει πολλές φορές σήμερα παραμονή της έναρξης του πατρινού καρναβαλιού η τελάλισσα του 2026 Μαρία Αγουρίδη.

Αυτή η γνώριμη φράση και αισιόδοξη νότα χαράς και αισιοδοξίας, που εκπέμπει η μεγάλη γιορτή της Πάτρας, ηχεί από νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε ολόκληρη την Πάτρα.

Φέτος Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού είναι η Μαρία Αγουρίδη που με την εξωστρεφή παρουσία της έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου στον συγκεκριμένο ρόλο. Η Μαρία Αγουρίδη διαλαλεί το μήνυμα της Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 καλώντας τον κόσμο να κατέβει στον δρόμο το Σάββατο 17 Ιανουαρίου τόσο το πρωί στην παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο Πατρών όσο και στην Τελετή Έναρξης στην πλατεία Γεωργίου όπου θα ξεκινήσει η μεγάλη γιορτή.

Το άρμα της τελάλισσας από 10:00-13:00 και από 18:00 έως 21:00 γυρίζει ολόκληρη την Πάτρα, από το Καρναβαλικό Εργαστήριο Πετρωτού, με πορεία : μέσω της Πατρών Κλάους -Γούναρη -Κορίνθου -Κιλκίς -Κωνσταντινουπόλεως- Αράτου-Κανακάρη- Παπαφλέσσα- Κορίνθου- Κολοκοτρώνη -Όθωνος Αμαλίας- Ερμού- Κορίνθου- Αγ.Νικολάου- Αγ. Γεωργίου (25ης Μαρτίου)-Γερμανού -Ταμπάχανα - Μαρούδα -Πατρών Κλάους - Πετρωτό.

Η τελάλισσα θα έχει τον δικό της ρόλο και στη καθιερωμένη παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο Πατρών που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.