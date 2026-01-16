Καρυστιανού: Δεν το περίμενα ότι θα φτάσω εδώ, δεν ξεκίνησα να γίνω πολιτικός

Νέα συνέντευξη στην οποία δηλώνει ότι το κίνημα των πολιτών «οργανώνεται και θεωρώ ότι θα καταφέρει να ωριμάσει τόσο, ώστε να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού» έδωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στο Down Town της Κύπρου, η κυρία Καρυστιανού λέει αρχικά ότι «η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός» και προσθέτει: «Από τη θέση της ευθύνης ως ενεργός πολίτης δηλώνω ότι ναι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι πιο δραστικό. Αυτό το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του».

Όσον αφορά το πότε θα γίνει η ανακοίνωσή του κόμματος Καρυστιανού, η ίδια απαντά: «το κίνημα των πολιτών, πραγματικά οργανώνεται και θεωρώ ότι θα καταφέρει να ωριμάσει τόσο, ώστε να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, με αξιοπρέπεια και με ένα πρόγραμμα που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα. Το όνομα αυτού και η ημερομηνία των επίσημων ανακοινώσεων δεν έχουν οριστικοποιηθεί, διότι δεν είναι προσωπική απόφαση – θα είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχω ενεργά.

Η κυρία Καρυστιανού λέει, τέλος, ότι θα σεβαστεί τη γνώμη της πλειοψηφίας για το πρόσωπο που θα ηγηθεί του κόμματος: «Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται. Και θα μείνω σε αυτό. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας αφού η διαδικασία επιλογής του επικεφαλής του κινήματος θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες. Το ποιος θα ηγηθεί του κινήματος είναι το τελευταίος που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μα ενδιαφέρει πριν και πάνω από όλα η ουσία και το έργο της ομάδας και όχι ποιος θα ηγείται αυτής».

Στην ερώτηση, δε, γιατί νιώθει τύψεις για το δυστύχημα των Τεμπών, η κυρία Καρυστιανού απαντά ««φταίω! Σαφώς και φταίω! Φταίω, γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας. Έβλεπα τα σκάνδαλα που έμεναν ατιμώρητα κι έλεγα "έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα…". Επέτρεψα έτσι με την ανοχή μου να γίνει η χώρα μας η πιο διεφθαρμένη στην Ευρώπη. Γιατί στο τέλος της ημέρας, εμείς είμαστε που το επιτρέπουμε.

Πηγή: Down Town Κύπρου