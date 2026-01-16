Back to Top
Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο η 24χρονη που έπεσε σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί η 24χρονη οδηγός, η οποία τα ξημερώματα προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα κατάστημα κι ένα περίπτερο, στην περιοχή της Τούμπας.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η νεαρή οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Όπως έγινε γνωστό, σε έλεγχο που υποβλήθηκε με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και γι' αυτό της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Ειδήσεις