Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 24χρονη πήρε σβάρνα 15 σταθμευμένα ΙΧ, περίπτερο και κατέληξε σε κατάστημα

Σύμφωνα με πληροφορίες η νεαρή γυναίκα δεν τραυματίστηκε

Απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν νεαρή οδηγός προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της σε σταθμευμένα οχήματα, σε κατάστημα και σε περίπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με την 24χρονη οδηγό να χάνει τον έλεγχο του οχήματός της και να καταλήγει πάνω σε συνολικά 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε κατάστημα και περίπτερο που βρίσκονται επί της οδού Μπότσαρη.

 

Στην οδηγό διενεργήθηκε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ακολούθως, η 24χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

Από το συμβάν δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

#tags Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις