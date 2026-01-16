Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 24χρονη πήρε σβάρνα 15 σταθμευμένα ΙΧ, περίπτερο και κατέληξε σε κατάστημα

Απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν νεαρή οδηγός προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της σε σταθμευμένα οχήματα, σε κατάστημα και σε περίπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με την 24χρονη οδηγό να χάνει τον έλεγχο του οχήματός της και να καταλήγει πάνω σε συνολικά 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε κατάστημα και περίπτερο που βρίσκονται επί της οδού Μπότσαρη.