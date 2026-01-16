Πόρτα-πόρτα οι έρευνες για τη 16χρονη Λόρα- Άφαντη για 8η μέρα η νεαρή κοπέλα

Οι Αρχές εστιάζουν σε Ζωγράφου και Πανεπιστημιούπολη, ενώ ιδιοκτήτης καφέ στη Βάρη παρέδωσε φωτογραφίες κοπέλας που μοιάζει στη Λόρα

Οδεύοντας πλέον στο όγδοο 24ωρο από την ημέρα που η 16χρονη Λόρα έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα με προορισμό την Αθήνα και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της και η αγωνία μεγαλώνει καθώς παραμένει ένα άλυτο μυστήριο το που βρίσκεται. Οι Αστυνομικοί αξιοποιώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που την κατέγραψαν το πρωί της Πέμπτης να αποβιβάζεται από το ταξί απέναντι από τα Νοσοκομεία Παίδων και το πρωί του Σαββάτου να μπαίνει σε ένα κοσμηματοπωλείο, στην οδό Μικράς Ασίας, έχουν επικεντρώσει τις έρευνες τους στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου. Οι έρευνες γίνονται πόρτα-πόρτα στα σημεία από τα οποία φαίνεται να πέρασε ενώ οι Αστυνομικοί «σαρώνουν» και την περιοχή κοντά στις φοιτητικές εστίες και την Πανεπιστημιούπολη καθώς δεν αποκλείουν να αναζήτησε φιλοξενία εκεί.

Σημείο - «κλειδί» για την έρευνα θεωρείται η οδός Αιγαίου, η διεύθυνση, δηλαδή, την οποία έδωσε η 16χρονη στον οδηγό ταξί που τη μετέφερε από την Πάτρα και ελάχιστα λεπτά πριν φτάσουν άλλαξε γνώμη ζητώντας του να κατέβει στην Θηβών. Και ενώ οι Αρχές έχουν εστιάσει στο κέντρο της Αθήνας μια νέα μαρτυρία τοποθετεί την 16χρονη στα νότια προάστια. Συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα ο ιδιοκτήτης ενός καφέ στην Βάρη κάλεσε την Αστυνομία και ανέφερε πως στο μαγαζί του είχε μπει νωρίτερα μια κοπέλα η οποία μοιάζει αρκετά στην Λόρα.Μάλιστα, ο ίδιος τράβηξε φωτογραφίες το κορίτσι να κάθεται στην πλατεία Δήμα, τις οποίες παρέδωσε στους Αστυνομικούς.

Οι φωτογραφίες αυτές, μαζί με το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της καφετέριας έχουν τεθεί υπόψη των Αρχών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η 16χρονη Λόρα έχει καταγραφεί στο συγκεκριμένο σημείο. «Μόλις είδε το πρόσωπό της στην τηλεόραση έφυγε έντρομη, την είδα καλά και κατά 99% ήταν η Λόρα»

Ο επιχειρηματίας ανέφερε, επίσης , ότι το κορίτσι που μπήκε στο μαγαζί του και μοιάζει στην Λόρα μιλούσε αγγλικά και ζήτησε τον κωδικό του wi-fi ώστε να συνδεθεί στο ίντερνετ. Παρήγγειλε, πλήρωσε με ανέπαφη συναλλαγή από το κινητό της και έμεινε στο μαγαζί αλλά μόλις στην τηλεόραση έπαιξε ρεπορτάζ για την εξαφάνιση της Λόρα έφυγε προς την πλατεία Δήμα. Παρέμεινε εκεί για μερικά λεπτά και στη συνέχεια μπήκε σε ένα αστικό λεωφορείο το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο προς Γλυφάδα. «Περίπου 11:10 το πρωί η κοπέλα μπήκε στο κατάστημα και πήρε ένα καφέ και ένα νερό. Επέστρεψε 4 παρά τέταρτο αλλά για πολύ λίγο. Με το που μπήκε και είδε το πρόσωπό της στην τηλεόραση έφυγε πανικόβλητη. Έπαιζε εκείνη την ώρα η τηλεόραση κάποιο ρεπορτάζ για την εξαφάνιση και το είδε. Έντρομη έκανε μια κίνηση με τα χέρια και έφυγε γρήγορα. Έκανε ένα κύκλο, γύρω από την πλατεία, κάθισε στο παγκάκι για 5 λεπτά και με το που ήρθε το πρώτο λεωφορείο έτρεξε και έφυγε. Με την κίνησή της, που είδε το πρόσωπό της στην τηλεόραση και έφυγε έντρομη, την είδα καλά και κατά 99% ήταν αυτή. Έμοιαζαν τα χαρακτηριστικά με βάση τις φωτογραφίες που έχω δει και αυτές που τράβηξα εγώ χθες. Φέρνουν πολύ στην κοπέλα που έχει χαθεί. Μιλούσε αγγλικά και ζήτησε τον κωδικό του wi-fi το πρωί που κάθισε για ένα τέταρτο με 20 λεπτά. Μηνύματα κυρίως έστελνε, δεν την είδα να μιλάει», περιγράφει στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης της καφετέριας που ειδοποίησε την Αστυνομία ενώ κάνει λόγο για ένα αγχωμένο κορίτσι το οποίο δεν ήξερε προς τα που να κινηθεί.