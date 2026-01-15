Εξαφάνιση Λόρας: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο- Τι συνέβη στη Γερμανία- Αναφορά ότι εθεάθη στη Βάρη

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα.

Η αστυνομική έρευνα που είναι σε εξέλιξη φαίνεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 16χρονη τουλάχιστον δύο μήνες πριν, σχεδίαζε με κάθε λεπτομέρεια την φυγή της από το σπίτι και το οικογενειακό της περιβάλλον.

Σύμφωνα με το MEGA ένα γεγονός φαίνεται να ήταν αυτό που οδήγησε τη Λόρα στην οριστική απόφαση να φύγει.

Ο καβγάς και η οριστική απόφαση

Συγκεκριμένα σύμφωνα με μαρτυρίες που έχει η αστυνομία, στις 26 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Κυριακή σημειώθηκε ένας μεγάλος καβγάς στο σπίτι της οικογένειας στο Ρίο.

Αυτό το επεισόδιο φαίνεται να ήταν η αφορμή για την 16χρονη να λάβει την οριστική της απόφαση να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον.

Η αστυνομία πιστεύει ότι από τότε άρχισε να σχεδιάζει με κάθε λεπτομέρεια της φυγή της.

Την ίδια ώρα η οι ελληνικές Αρχές έχουν ζητήσει συνδρομή και από τις Αρχές της Γερμανίας. Αυτό που έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας που ίσως εξηγήσει τη συμπεριφορά της 16χρονης, είναι το γεγονός ότι για ένα μήνα είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια της 16χρονης από τους γονείς της και είχε φιλοξενηθεί σε ίδρυμα ανηλίκων.

Τι συνέβη στη Γερμανία

Η Λόρα επέστρεψε στο σπίτι και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η οικογένεια λαμβάνει την απόφαση να φύγει από την Γερμανία και το Αμβούργου όπου έμενε και να εγκατασταθεί πριν τρία χρόνια μόνιμα στο Ρίο αγοράζοντας σπίτι.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν ζητήσει ενημέρωση για το τι συνέβη στη Γερμανία που οδήγησε την οικογένεια να φύγει και να εγκατασταθεί σε μια επαρχιακή περιοχή της Ελλάδας.

Κινητοποίηση στη Βάρη για την 16χρονη

Σύμφωνα με το MEGA, μία κοπέλα που μοιάζει πολύ με την Λόρα, πήγε στην καφετέρια της Βάρης και ζήτησε τον κωδικό του WiFi, μιλώντας αγγλικά.

Το κορίτσι έφυγε τρέχοντας από το σημείο, μόλις είδε να παίζει ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνιση. Λίγο αργότερα έφτασε η Αστυνομία…

Από το κατάστημα, έχουν παραδώσει στην Αστυνομία το υλικό από τις κάμερες, το οποίο εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν πρόκειται όντως για την 16χρονη Λόρα.

«Εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα για να μην τους βρουν»

«Είχε έρθει στην Πάτρα γιατί ήταν πιο δύσκολο να τους βρούνε» Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενος μέρες, η 16χρονη, όταν έμενε στη Γερμανία, είχε φιλοξενηθεί σε δομή φιλοξενίας κατά το παρελθόν.

Φίλη της 16χρονης από το πρώτο σχολείο που πήγαινε, αποκαλύπτει στο MEGA πως η Λόρα της είχε εκμυστηρευτεί πως όταν είχε πάει στη δομή, ο πατέρας της είχε πληρώσει αρκετά λεφτά για να την βγάλει.

«Έψαχναν τον πατέρα της»

Μάλιστα, αναφέρει πως ο λόγος που πήγαν να μείνουν στην Πάτρα και όχι στην Αθήνα ήταν καθώς έψαχναν τον πατέρα της και εκεί θα ήταν πιο δύσκολο να τους βρούνε, όπως χαρακτηριστικά της είχε πει η 16χρονη.

«Τον τελευταίο καιρό δεν κάναμε παρέα, αλλά κάναμε πάρα πολλή, όσο ήταν στο δικό μου σχολείο, σε αυτό το ιδιωτικό που λένε στην Πάτρα. Γενικά ήταν πάρα πολύ κλειστό παιδί και γενικά την είχε δυσκολέψει πάρα πολύ η αλλαγή από Γερμανία – Ελλάδα. Και ήθελε προφανώς σε κάποιον να μιλήσει. Κι εμείς την κάναμε παρέα, αλλά αυτή ξεκίνησε να μας ανοίγεται από τις πρώτες δύο μέρες που την κάναμε παρέα, γιατί προφανώς ήθελε να μιλήσει σε κάποιον. Την είχε πάρει μία σαν Μονάδα για κακοποιημένα παιδιά. Μας έλεγε ότι ο μπαμπάς της είχε πληρώσει αρκετά λεφτά για να την βγάλει. Μας έλεγε κιόλας ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα, γιατί τον έψαχναν τον πατέρα της. Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει: ‘’Αφού δεν ξέρεις ελληνικά, γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;’’. Γιατί στην Πάτρα δεν έχουμε ξένα. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα, γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρούνε».

Τι κατέθεσε ο πατέρας της για τη φιλοξενία της 16χρονης σε δομήΑστυνομικός: Γιατί μας αποκρύψατε το γεγονός ότι σας είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια της 16χρονης για ένα μήνα;

Πατέρας 16χρονης: Δεν με ρωτήσατε γι’ αυτό.

Αστυνομικός: Τι είχε συμβεί;

Πατέρας 16χρονης: Ήταν μια καταγγελία που δεν αποδείχτηκε. Αφορούσε κακοποίηση. Όταν έγινε το δικαστήριο, πήραμε πίσω την επιμέλεια του παιδιού. Εντάξει, είμαστε λιγάκι αυστηροί ως γονείς. Θέλουμε να τα «πηγαίνει καλά» στα μαθήματά της. Στη Λόρα κάναμε συχνά παρατηρήσεις για το κινητό γιατί περνούσε πολλές ώρες στην οθόνη. Επίσης, της λέγαμε να μην βγαίνει τα βράδια από το σπίτι μέχρι αργά. Δεν υπήρξε κάτι που να πυροδότησε την κατάσταση.