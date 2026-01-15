Πατρινό Καρναβάλι 2026- Ανοίγει τα φτερά του τ΄Αγιαντωνιού - Ολόκληρο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Με έμφαση στη ζωντανή παρουσία στους δρόμους και στη συμμετοχή όλων, το Πατρινό Καρναβάλι 2026 συνδυάζει τον πλούτο της καρναβαλικής παράδοσης με σύγχρονες παρεμβάσεις και φρέσκες ιδέες. Στόχος είναι να αναδειχθεί ξανά ο δημόσιος χώρος ως σημείο συνάντησης, έκφρασης και χαράς. Η επίσημη έναρξη του καρναβαλικού ταξιδιού πραγματοποιείται το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, ανήμερα του Αγίου Αντωνίου, με την Τελετή Έναρξης στις 9 το βράδυ στην πλατεία Γεωργίου Α΄. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, με τη Μεγάλη Παρέλαση και την καθιερωμένη καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου. Παρά τη συντομότερη διάρκειά του, λόγω της ιδιαιτερότητας του φετινού ημερολογίου, το Πατρινό Καρναβάλι 2026 διατηρεί αμείωτη την ένταση και τον πλούτο των εκδηλώσεών του, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα του ως τη μεγαλύτερη γιορτή της χώρας

Το Πρόγραμμα Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

- Διαδρομές Τελάλη στο κέντρο της πόλης για αναγγελία της Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

- Παραλαβή Καρναβαλικού Λαβάρου των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ (στην Πλατεία Τριών Συμμάχων από το Μώλο της Αγίου Νικολάου στις 12:00) -Παράδοση Καρναβαλικού Λαβάρου στο Δημαρχείο από παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ (στις 12:15) -DJ PARTY (Πλατεία Γεωργίου στις 12:30) -Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2026 με θέμα «Βγες από την οθόνη» (Πλατεία Γεωργίου – 21:00) -Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού-ΞΕΚΙΝΑΜΕ;;(Πλατεία Γεωργίου στις 21:00) Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

- Καρναβαλούπολη με τίτλο "ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας" (Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων στις 11:00) - Έναρξη παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού – Παραλαβή σακούλας (Πλατεία Γεωργίου – 18:00) Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

- Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 1» (Σε όλη την πόλη – 18:00) Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

- Καρναβαλιάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις Άτλας (Χαρίλαου Τρικούπη 34,Δεμένικα στις 11:00) – Κρυμμένος Θησαυρός- Cubeez!(Πεζόδρομος Μαιζώνος – 11:00 ( * Σε περίπτωση βροχής: Αγορά Αργύρη)) Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

- Καρναβαλούπολη με τίτλο "ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας" ,στην πλατεία Ντε Μιράντα(στο Στάδιο Παναχαϊκής στις 11:00) - Κρυμμένος Θησαυρός – «ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ; » (ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ – 11:00) Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

- Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 2» (Σε όλη την πόλη – 18:00) Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

- 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς» (Κινηματοθέατρον Πάνθεον στις 21:00) - Κρυμμένος Θησαυρός - ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ ΖΩΗΣ (Αγορά Αργύρη) Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

- «ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» 9 Ερασιτεχνικές Θεατρικές Ομάδες με την Συμμετοχή της Δημοτικής Μουσικής και της Φιλαρμονικής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών (Πλατεία Γεωργίου στις 11:00) - 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς» (Κινηματοθέατρον Πάνθεον στις 19:00) -Έναρξη 6ου Διαδικτυακού Μώμου www.carnivalpatras.gr στις 20.00 – Κρυμμένος Θησαυρός-C.A.A.P (Σε όλη την πόλη – 16:00) - In the heat…of the Carnival:Συναυλία από Πατρινά Μουσικά Σχήματα(Special K , Above Suspicion , Marooned in Blues (Πλατεία Γεωργίου στις 19:00) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Φεβρουαρίου 2026

- Καρναβαλούπολη με τίτλο "ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας" ,στο κέντρο πολιτισμού « Σκιές και Μάσκες» (Παλαιά Σφαγεία στις 11:00) - Εγκαίνια έκθεσης Μαριονέτας στην αίθουσα Κ4 στο κέντρο πολιτισμού « Σκιές και Μάσκες» (Παλαιά Σφαγεία στις 12:00) με τίτλο: « Οι Ήρωες της Φύσης σε Δράση» - Κρυμμένος Θησαυρός – ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - Οι Σχολές Χορού μας παρουσιάζουν….!!! – (Πλατεία Γεωργίου στις 18:00) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Φεβρουαρίου 2026

- Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 3» ( Σε όλη την πόλη – 18:00) ΠΕΜΠΤΗ 5 Φεβρουαρίου 2026

– Εγκαίνια έκθεσης Στολών των Πληρωμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 (Αγορά Αργύρη στις 19:00) - Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 Φεβρουαρίου 2026

- Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Φεβρουαρίου 2026

- «Από την Ελλάδα στο Εξωτερικό»1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρώμενων με παρέλαση σε συνδιοργάνωση με το χορευτικό του Δήμου Πατρέων (διαδρομή :Παλιό Δημαρχείο(Μαιζώνος108)-πεζόδρομος Μαιζώνος-Νέο Δημαρχείο (Μαιζώνος 19) στις 12:00) - 6η Περιφερειακή Καρναβαλική παρέλαση Αγυιάς 2026 «ΑΓΥΙΑΤΡΕΥΤΟΙ»(στις 18:00-Πλατεία Ελλήνων Πεζογράφων (Καζαντζάκη) , τερματισμός παρέλασης:19:00- Πλατεία Ντε Μιράντα (Παναχαϊκής)- Παρουσίαση δρώμενου στο Αρκτικό Διαμέρισμα -Παραδοσιακό Γλέντι στο Νότιο Διαμέρισμα με τους Συλλόγους που συμμετέχουν στα παραδοσιακά δρώμενα (στις 19:00). - Κρυμμένος Θησαυρός ΑΚΟΥΣΑΤΕ,ΑΚΟΥΣΑΤΕ (Σε όλη την πόλη – 18:00) - Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου 2026

- Καρναβαλούπολη με τίτλο "ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας" ,στη Βίλα Κόλλα, εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου στο Κουκούλι (στις 10:00) -Εγκαίνια Έκθεσης Γεράσιμου Μουρελάτου στη Βίλα Κόλλα (στις 11:00) - Κρυμμένος Θησαυρός «Οδός 61» (Σε όλη την πόλη – 16:00) - Θεατρική παιδική παράσταση με τίτλο «Σε τρελό πανικό! Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό.» (στο Αμφιθέατρο του κεντρικού κτηρίου Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι από το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής και ώρα 11:30) -Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «….και ο μήνας έχει….8» (στο Royal Theater Patras στις 20:00) - Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Φεβρουαρίου 2026

- Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 Φεβρουαρίου 2026

- Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 4»(Σε όλη την πόλη – 18:00) Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

- ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Πρωινή παρέλαση συνοδεία Μπάντας (Αφετηρία Δημαρχείο στις 11:00) -ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρωινό γλέντι με Μουσικό Σχήμα (στις 12:00) - ΑΝΩ ΠΟΛΗ Αποκριάτικα δρώμενα από Πολιτιστικούς Συλλόγους-Συναυλίες με Μουσικά Συγκροτήματα (στις 19:00) -Ανακοίνωση βραβείων 6ου Διαδικτυακού Μώμου www.carnivalpatras.gr στις 20.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Φεβρουαρίου 2026

- Κρυμμένος Θησαυρός – Θέματα Σακούλας, Σκιές και Μνήμες (ΕΡΑ ΠΑΤΡΑΣ 92.5 στις 16:00 σε όλη την πόλη 21:00) ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Φεβρουαρίου 2026

- Καρναβαλούπολη με τίτλο "ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας" ( Πλατεία Υψηλών Αλωνίων στις 11:00) - Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών ώρα 19:00 - Κρυμμένος Θησαυρός – Θέματα σακούλας(ΕΡΑ ΠΑΤΡΑΣ 92.5 στις 16:00) ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Φεβρουαρίου 2026

- Παρέλαση Καρναβαλιού των Μικρών 2026 (Αφετηρία: Πλατεία Ομονοίας ,διαδρομή : Γούναρη-Κορίνθου-Περιμετρικά Πλατείας Γεωργίου -Κορίνθου, κατάληξη: Κορίνθου & Κολοκοτρώνη στις 11:00) - Χορός Δημάρχου που διοργανώνεται από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, αφιερωμένος στα παιδιά ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» και ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Άμπετ Χασμάν» (στο κέντρο Ιφιγένεια στις 20:30) - Κρυμμένος Θησαυρός –« Παράδοση σακούλας» – στο κέντρο πολιτισμού « Σκιές και Μάσκες» (Παλαιά Σφαγεία στις 19:00) - Κρυμμένος Θησαυρός - Εύρεση θησαυρού ΤΕΤΑΡΤΗ 18 Φεβρουαρίου 2026

- Θεατρικό Δρώμενο ώρα 20:00 Σκάλες Πατρέως ΠΕΜΠΤΗ 19 Φεβρουαρίου 2026

- 6η Περιφερειακή παρέλαση στο Νότιο Διαμέρισμα «Καρναβαλοπαντρέματα» ώρα 18:00 Ελευθέριου Βενιζέλου και Αγίου Ιωάννη Πράτσικα (μπροστά από το 3ο Λύκειο) - Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μουσικές του κόσμου …Σκάλες 2026 »σκάλες Γεροκωστοπούλου ώρα 19.00μ.μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Φεβρουαρίου 2026

- ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Παρέλαση Αρμάτων (στις 19:00) - Open D΄J party (Πλατεία Γεωργίου 19:30) ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Φεβρουαρίου 2026

- Pre Parade DJ΄s party (Πλατεία Γεωργίου στις 11:00) - Νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση (Οδός Κορίνθου στις 18:00) ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Φεβρουαρίου 2026

- Μεγάλη Παρέλαση Πατρινού Καρναβαλιού 2026(Οδός Κορίνθου στις 14:00) - Τελετή Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: - Καύση Βασιλιά Καρνάβαλου(Μώλος Αγίου Νικολάου στις 21:00) - Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα- Συναυλία ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Φεβρουαρίου 2026

- Απονομή Βραβείων Πατρινού Καρναβαλιού και Βραβείων Κρυμμένου Θησαυρού (Royal Theater Patras στις 19:00) Στο πρόγραμμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές.

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στα ΜΜΕ την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στο Δημαρχείο Πατρών ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 και τις εκδηλώσεις της Ημέρας Έναρξης που θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 16/1 έως και την Κυριακή 18/1. Τους δυο κεντρικούς ομιλητές πλαισίωσαν ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ Κωνσταντίνος Δραγώτης, η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Μαρίζα Φλωράτου, τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ Δημήτριος Δημησιάνος, Ελένη Αντωνακοπούλου, Ανέστης Χανουμίδης, ο Γιάννης Φουτρής (υπεύθυνος εκ μέρους του πληρώματος 191 που έχει αναλάβει τη διοργάνωση του 61ού Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού), ο Νίκος Ασημακόπουλος (εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής του Π.Κ. 2026), ο Διονύσης Μπάστας που σκηνοθέτησε και έχει την επιμέλεια της Τελετής Έναρξης του Π.Κ. 2026 και ο υπεύθυνος του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων Χρήστος Γιαννόπουλος Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης τόνισε ότι το Καρναβάλι της Πάτρας, το Καρναβάλι της Ελλάδας, είναι χαρά και εμείς από την πλευρά μας μέσα σε ένα περιβάλλον με πολλά βάσανα και προβλήματα, ερχόμαστε να προσφέρουμε ανάταση και δύναμη στον λαό μας και στην πόλη μας. «Φέτος το Καρναβάλι μας είναι το μικρότερο σε διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Όμως με το πρόγραμμά μας θεωρώ ότι θα προσφέρουμε πλήρη ικανοποίηση σε όλους. Η δύναμη της πόλης να δημιουργεί σπουδαία πράγματα, είναι μεγάλη, κάτι που φαίνεται και από τον μεγάλο αριθμό όλων αυτών των ανθρώπων που προσφέρουν για το Καρναβάλι μας και την Τελετή Έναρξης. Η πόλη βρίσκεται στο προσκήνιο, συζητιέται παντού. Το ενδιαφέρον όλων για την πόλη μας είναι έντονο. Πρέπει ο καθένας από τον τομέα του να βοηθά να την φτάσουμε ψηλότερα και όχι να την δυσφημίζει», υπογράμμισε ο Κώστας Πελετίδης. Σχετικά με τον οικονομικό προϋπολογισμό ο Δήμαρχος Πατρέων είπε: «Τα χρήματα που δίνει ο Δήμος για το Καρναβάλι είναι εκατομμύρια ευρώ αν συνυπολογίσουμε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και έργα που γίνονται για αυτό. Ο Δήμος Πατρέων φέτος έδωσε για το Καρναβάλι 772.000 ευρώ από 700.000 ευρώ που είχε δώσει πέρυσι. Επίσης υπάρχει χρηματοδότηση 50.000 ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, 12.000 ευρώ από την ΠΕΔ καθώς και μια οικονομική υποστήριξη από τον ΟΦΥΠΕΚΑ που στο επόμενο χρονικό διάστημα θα οριστικοποιηθεί το ύψος της. Εμείς ως Δήμος έχουμε απευθυνθεί και έχουμε ζητήσει οικονομική υποστήριξη από όλους τους φορείς που ωφελούνται από το Καρναβάλι. Δεν έχουμε όμως καμιά απάντηση. Το ΥΠ.ΠΟ. μοιράζει λόγια και από τους υπόλοιπους φορείς δεν έχουμε κάποια στήριξη. Όσο για το θέμα των χορηγών εμείς βάζουμε μπροστά και διαφημίζουμε την Πάτρα και όχι τους χορηγούς, τις τράπεζες, τις οινοβιομηχανίες κλπ. Στηριζόμαστε στον λαό και στην πόλη μας και εκπέμπουμε τα μηνύματά μας. Δεν εμπλεκόμαστε με χορηγούς οι οποίοι έρχονται να πάρουν και όχι να δώσουν. Όσοι μιλούν από τους οικονομικούς φορείς για στήριξη του Καρναβαλιού πρέπει να το αποδεικνύουν έμπρακτα». Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ Παύλος Σκούρας ανέφερε: «Το Καρναβάλι είναι η μεγάλη γιορτή της πόλης. Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν ανοίξει τα φτερά του και μας προσκαλεί όλους υποσχόμενο τη χαρά της ζωής σε όλη της την ένταση και τη δημιουργική διάσταση. Μπορεί η φετινή διοργάνωση να είναι μικρή χρονικά λόγω ημερολογίου αφού θα διαρκέσει έναν περίπου μήνα, ωστόσο σε τίποτα δεν θα υπολείπεται από άλλες χρονιές. Ο Δήμος Πατρέων και η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας έχουν ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων που όχι μόνο δεν θα είναι στερημένο κεφιού αλλά αντιθέτως θα είναι πολύ πυκνό και θα διατηρήσει την υψηλή καρναβαλική θερμοκρασία αστείρευτη και διαρκή μέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου, την Κυριακή της κορύφωσης. Από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου η φωνή του Τελάλη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 (στον ρόλο η γνώριμη και συνδεδεμένη με την έναρξη του Καρναβαλιού μας Μαρία Αγουρίδη) θα διαλαλήσει το αισιόδοξο μήνυμα της Έναρξης καλώντας τον κόσμο στην Τελετή Έναρξης του Σαββάτου και εγκαινιάζοντας ουσιαστικά το τριήμερο έναρξης ανοικτών καρναβαλικών δράσεων. Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου από το πρωί η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στο Δημαρχείο με μια πρωτότυπη δράση από τα παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ θα ανεβάσει το καρναβαλικό θερμόμετρο της ξεχωριστής αυτής μέρας. Το λάβαρο φέτος θα έρθει από τη θάλασσα στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, εκεί που οι στάχτες του Καρνάβαλου πέρυσι σηματοδότησαν το τέλος του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 και την έναρξη του Καρναβαλιού του 2026, με την συνοδεία των Αθλητικών Ιστιοπλοϊκών Ομίλων Πάτρας. Από εκεί παίρνουμε τη σκυτάλη και μέσω δρώμενου στην πλατεία Τριών Συμμάχων και καρναβαλικής πομπής στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας με την Τελάλισσά μας, τα παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ, μεταφιεσμένες ομάδες, τα μέλη του Δ.Σ., των καρναβαλικών επιτροπών, εθελοντών, τη Δημοτική Μουσική, τα κρουστά της ομάδας «Ρυθμότοπος» θα οδηγηθούμε εδώ να παραδώσουμε το λάβαρο στον Δήμαρχο. Το μεσημέρι από τις 12.30μμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄ θα πραγματοποιηθεί dj party διαμορφώνοντας την απαραίτητη ζεστή καρναβαλική ατμόσφαιρα στο κέντρο της Πάτρας. Το ραντεβού θα ανανεωθεί για το βράδυ του Σαββάτου στις 9μμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄, την πλατεία του Καρναβαλιού μας όπου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης με την επίσημη κήρυξη από τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. «Βγες από την Οθόνη» είναι ο θεματικός τίτλος του καλλιτεχνικού προγράμματος της Τελετής Έναρξης, του οποίου την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία υπογράφει ο Διονύσης Μπάστας και το οποίο βασίζεται στη συλλογικότητα, τη ζωντανή εμπειρία και τη φυσική ανθρώπινη παρουσία. Ένα μοναδικό εγχείρημα που εμπλέχτηκαν 300 άτομα και συμμετέχουν μουσικά σύνολα, χορωδίες, ορχήστρες, ακροβάτες, ηθοποιοί, καθρεφτίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη δημιουργική φλόγα της πόλης μας και το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό. Παράλληλα στο πλαίσιο του τριημέρου έναρξης θέτουμε εξ΄ αρχής σε κίνηση όλες τις κύριες εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού αποσκοπώντας στη διασκέδαση όλου του κόσμου, μικρών και μεγάλων. Στο πλαίσιο της Τελετής Έναρξης θα υπάρχει άρωμα 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού, το οποίο την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 6μμ στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ θα έχει την έναρξή του. Επίσης την Κυριακή 17 Ιανουαρίου το Καρναβάλι των Μικρών μας επιφυλάσσει την πρώτη του Καρναβαλούπολη στην Παιδική κατασκήνωση Ροϊτίκων. Όλες οι μεγάλες εκδηλώσεις που έχουν καταξιωθεί στο πέρασμα του χρόνου δίνοντας αίγλη και αξία στο Πατρινό Καρναβάλι, θα είναι παρούσες: Το ιστορικό παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού (με τη διοργανωτική συνεργασία του πληρώματος 191 – Ντορατζήδες) που φέτος φτάνει στα 61 του χρόνια μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Το Καρναβάλι των Μικρών που θα κορυφωθεί με τη μεγάλη παρέλαση της 15ης Φεβρουαρίου, αποτελεί αιχμή της διοργάνωσης και η ευαισθησία και το ενδιαφέρον μας για τους μικρούς είναι έντονα. Πέντε Καρναβαλουπόλεις με τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» σε γειτονιές, στο κέντρο της Πάτρας (Ψηλά Αλώνια) και στα Παλαιά Σφαγεία, Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού και θεατρικές παιδικές παραστάσεις εγγυώνται οάσεις ανεμελιάς, χαράς και δημιουργίας σε μικρούς και μεγάλους. Φέτος το Καρναβάλι των Μικρών αντλεί θεματολογία από τη φύση και στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων. Οι παραδοσιακές εκδηλώσεις και τα αυθεντικά αποκριάτικα δρώμενα της Τσικνοπέμπτης, το 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς» με εμπνευστή το Ερασιτεχνικό Σχήμα Πάτρας «Ρεφενέ» στη φυσική του μορφή αλλά και στη διαδικτυακή, το θέαμα των Σχολών Χορού της πόλης, οι περιφερειακές παρελάσεις στην Αγυιά και στο Νότιο Διαμέρισμα κ.α. παραμένουν ξεχωριστοί πυρήνες του καρναβαλικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο προχωρήσαμε στον σχεδιασμό και πραγματοποίηση νέων εκδηλώσεων πάντα με άξονα τη διαμόρφωση κλίματος χαράς και γιορτής στους δρόμους, αλλά και σε κλειστούς χώρους: -Την 1η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρωμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τη συνεργασία του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων με στόχο τη δημιουργία ενός νέου θεσμού που θα φέρει κοντά τα αποκριάτικα έθιμα διαφορετικών τόπων, αναδεικνύοντας παράλληλα τα τοπικά δρώμενα και δίνοντας βήμα στις κοινότητες της Πάτρας να παρουσιάσουν τις δικές τους παραδόσεις, -Την πραγματοποίηση συναυλίας Πατρινών μουσικών συγκροτημάτων με τίτλο «In the heat…of the Carnival» -Ενσωματώσαμε τον αθλητισμό στις εκδηλώσεις δημιουργώντας νέα δρώμενα που συνδυάζουν το Καρναβάλι με την άθληση, σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της πόλης. Συγκεκριμένα την Καρναβαλιάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις Άτλας στα Δεμένικα για μικρές ηλικίες, αλλά και τη συμμετοχή Αθλητικών Ιστιοπλοϊκών Ομίλων Πάτρας στην τελετή της παράδοσης του καρναβαλικού λαβάρου. Και βέβαια το πρόγραμμα περιλαμβάνει εικαστικές εκθέσεις (έκθεση μαριονέτας «Οι ήρωες της Φύσης σε δράση», έκθεση του Γεράσιμου Μουρελάτου), θεατρικά και μουσικά δρώμενα («ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» με ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες), θεατρικές παραστάσεις (παιδική παράσταση του Θεατρικού Εργαστηρίου της Πολυφωνικής καθώς και την παράσταση της καρναβαλικής ομάδας «ΣΦήγΚΕΣ»). Στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις δώσαμε έμφαση στη συμμετοχή Πατρινών καλλιτεχνών που σίγουρα εκφράζουν καλύτερα το Πατρινό Καρναβάλι και ενισχύουν την ταυτότητα και την αυθεντικότητά του. Συνεχίζουμε τη συνεργασία με φορείς της πόλης όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο Καρναβαλούπολης, Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού και συμμετοχής του με άρμα στη μεγάλη παρέλαση, την Α΄θμια Εκπαίδευση και τα τμήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτισμού αλλά και με πολλούς εκπολιτιστικούς συλλόγους της πόλης, καρναβαλικά σωματεία και ομάδες, ομάδες ερασιτεχνικού θεάτρου, φορείς ατόμων με αναπηρία, σχολές χορού, ωδεία κ.α.