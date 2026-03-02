PARADISE ή μια ιστοριούλα χωρίς καμία τραγικότητα στο Θέατρο ACT

Μετά την ενθουσιώδη υποδοχή που γνώρισε από το αθηναϊκό κοινό τη σεζόν 2024–2025, η παράσταση «PARADISE ή μια ιστοριούλα χωρίς καμία τραγικότητα» της θεατρικής ομάδας Deluders ολοκλήρωσε με επιτυχία τον τρίτο κύκλο παραστάσεών της στην Αθήνα και άνοιξε τα φτερά της εκτός πρωτεύουσας.

Σε κάθε σταθμό - συναντήθηκε με θεατές που την αγκάλιασαν με θέρμη, συγκίνηση και χαμόγελο, επιβεβαιώνοντας πως κάποιες ιστορίες βρίσκουν πάντα τον δρόμο τους- ίσως γιατί είναι οι δικές μας.

Στο πλαίσιο της περσινής της περιοδείας, η παράσταση παρουσιάστηκε και στην Πάτρα, όπου γνώρισε εξαιρετικά θερμή υποδοχή από το κοινό, γεγονός που οδηγεί φέτος στην επιστροφή της στην καρδιά της πόλης, στο Θέατρο ACT, για τρεις παραστάσεις στις 6, 7 και 8 Μαρτίου.

Λίγα λόγια για την παράσταση:

H συνάντηση με τα βιβλία του συγγραφέα Παντελή Μπουκάλα «Το αίμα της Αγάπης» και «Μηλιά μου αμίλητη» ήταν η αφορμή για ένα ταξίδι πίσω στην παράδοση και το αίμα που εκείνη κουβαλάει. Πόσες ιστορίες μάς αφηγήθηκαν για την αγάπη... Μήπως η ιστορία είναι μία; Κι η ρίζα της ξεκίνησε από ένα μήλο; Κόκκινο όπως το αίμα. Αίμα που χύνεται στο όνομά της ή και στο άκουσμά της, στις αφηγήσεις των γιαγιάδων, στα τραγούδια και τα ποιήματα. Αίμα γυναικών. Ρούχο ματωμένο που 'χει κολλήσει πάνω στο γυναικείο κορμί, που το σέρνει όπως την ουρά του νυφικού, που το κουβαλάει από πριν, σαν το προπατορικό αμάρτημα. Το δαγκωμένο μήλο. Γυναίκες που πόθησαν την ελευθερία, που ονειρεύτηκαν να ζήσουν αλλιώς και δεν πρόλαβαν. Τα σεντόνια όπου φύλαξαν τους κρυφούς τους πόθους, τους καρπούς των ονείρων τους, εκεί όπου επέστρεφαν όταν ένιωθαν την ανάγκη για καταφύγιο. Κι εκεί συναντηθήκαμε με το έργο «Flag» της εικαστικού Γεωργίας Λαλέ, το οποίο αποτέλεσε έμπνευση για εμάς και προβάλλεται στην παράσταση. Η σύνδεση της παράδοσης με τη σύγχρονη Ελλάδα. Πόσο παρελθόν κουβαλάει το παρόν που ζούμε; Περπατάμε ανάποδα στον χρόνο, πέφτουμε πάνω σε ιστορίες γυναικών, ιστορίες αίματος και τραυμάτων. Περπατάμε ανάποδα στον χρόνο και θυμόμαστε το παιδικό τραγούδι : «'Ενα- δύο- τρία, πήγα στην κυρία, μου ‘δωσε ένα μήλο, μήλο δαγκωμένο, το 'δωσα στην κόρη κι έκανε... Αγόρι.» Μέσα από λαϊκά τραγούδια ή και όχι τόσο λαϊκά, μύθους, ιστορίες παλιές αλλά και σύγχρονες, μνήμες των παιδικών μας χρόνων και αφηγήσεις γυναικών, χαρτογραφούμε την ενεργό μυθολογία μας γύρω από το αίμα που πνίγει εδώ και αιώνες τις γυναίκες και τις θηλυκότητες.

Συντελεστές:

Θεατρική ομάδα: Deluders (Δήμητρα Ταρούση, Χαρίλαος Φραγκούλης, Μαίρη Χρυσανθακοπούλου)

Σύλληψη - σκηνοθεσία - δραματουργία: Deluders

Σκηνογραφία - ενδυματολογία: Ανδρέας Κάτσενος

Κίνηση: Μάρω Πέτλη

Σχεδιασμός αφίσας: Άννα Στριμενοπούλου

Φωτογραφίες - Video: Έλλη Ιατρού

Επεξεργασία βίντεο: Νικόλας Ρουμελώτης

Ερμηνεύουν: Δήμητρα Ταρούση, Χαρίλαος Φραγκούλης, Μαίρη

Χρυσανθακοπούλου

Καλλιτεχνική Συνεργάτης: Μαριμίλλη Ασημακοπούλου

Οργάνωση - Εκτέλεση Παραγωγής: HIMERA ΑΜΚΕ

Ευχαριστούμε θερμά τον συγγραφέα Παντελή Μπουκάλα για την υποστήριξη και την παραχώρηση των έργων του. Την Πία Τζανάτου για την παραχώρηση ποιημάτων του Τσιμάρα Τζανάτου από το έργο του «Αγνώστου η Βία του Βίου». Τη Γεωργία Λαλέ για την παραχώρηση του έργου της «Flag» και για την υποστήριξή της. Τις εκδόσεις του περιοδικού Τεφλόν για την παραχώρηση της μετάφρασης του έργου των ποιητριών Pat Parker, Audre Lorde, Cherryl Clarke στο βιβλίο «Άγρυπνη να Επιθυμώ».

Info:

PARADISE ή μία ιστοριούλα χωρίς καμία τραγικότητα

Ημερομηνίες & ώρες: Παρασκευή 6 Μαρτίου 21.30, Σάββατο 7 Μαρτίου 21.30, Κυριακή 8 Μαρτίου 20.30

Θέατρο ACT, Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65

Κρατήσεις: 2610272037 & 6936122263

Εισιτήρια: ticketservices.gr

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ): 12 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/ event/paradise-i-mia- istorioula-xoris-kamia- tragikotita-patra/?lang=en

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά