Πάτρα: "Μιλήστε ελεύθερα" σε σκηνοθεσία του Μίλτου Νίκα από τις 6 Μαρτίου στο Επίκεντρο+

Το θέατρο Επίκεντρο+ και η ANTARTS AMKE παρουσιάζουν την καυστική κωμωδία «Μιλήστε Ελεύθερα», βασισμένη στο έργο του Νικολάι Άλντο «Η κυρία και ο υπάλληλος», σε σκηνοθεσία του Πατρινού ηθοποιού Μίλτου Νίκα.

Σε πρώτο πανελλήνιο ανέβασμα από τις 6 Μαρτίου στο θέατρο Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν 16 και Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα.

Λίγα λόγια για το έργο

Μια μυστηριώδης γυναίκα εισβάλλει σε ένα υπουργικό γραφείο…

Τι είναι αυτό που μπορεί να ταράξει έναν κρατικό υπάλληλο μια συνηθισμένη μέρα;

Ένα τηλεφώνημα; Μια έρευνα ; Μια επίθεση στη Δημοκρατία ; Ή μήπως η συνείδησή του;

Η ζωή του τώρα κρέμεται στα χέρια της.

Είναι αλήθεια ή φάρσα;

Μια κωμωδία-σάτιρα που σκιαγραφεί το πορτρέτο της σύγχρονης κοινωνίας, μέσα από τη χαρακτηριστική καυστικότητα και ειρωνεία του συγγραφέα Νικολάι Άλντο.

Ένα καταιγιστικό ταξίδι δύο ανθρώπων που ξεκινά σε ένα γραφείο και καταλήγει στο μυαλό των θεατών, αναδεικνύοντας την ανάγκη να πάρουμε θέση για όσα συμβαίνουν γύρω μας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Μίλτος Νίκας

Μετάφραση: Παλαιολόγος Χαλίδας

Σκηνικά – Κουστούμια: Δέσποινα Κολοκοτσά

Σχεδιασμός φώτων: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Πηνελόπη Χατζή

Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος

Δημιουργικός σχεδιασμός: Φίλιππος Μποτώνης

Οργάνωση παραγωγής: Παλαιολόγος Χαλίδας - Ίλια Ράγκου.

Παίζουν οι: Ελένη Καλαντζοπούλου, Παλαιολόγος Χαλίδας

Παραγωγή: Επίκεντρο+ & Antarts AMKE

Πληροφορίες Παράστασης

Πρεμιέρα: 6 Μαρτίου

Παραστάσεις: 6 – 16 Μαρτίου 2026.

Ημέρες: Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή - Δευτέρα

Ώρες: Παρασκευή - Σάββατο - Δευτέρα στις 21:15 & Κυριακή στις 20.00.

Διάρκεια: 75 λεπτά.

Τιμές Εισιτηρίων: Κανονικό 17€, Φοιτητικό/Ανέργων 14€, Ομαδικό 12€, Ατέλεια 10€.

Περισσότερες πληροφορίες - κρατήσεις: 2610 461050.

Προπώλσηση: Ticketservices.gr

https://www.ticketservices.gr/event/miliste-eleuthera-epikentro-patra/

Η παράσταση είναι προγραμματισμένη να παιχθεί έως τις 16/3/2026.