Από τη θέση του θεατή: «Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» στο θέατρο NOŪS

Στο Θέατρο ΝOUS για δεύτερη φορά τον ίδιο μήνα σε μια παράσταση που επιβεβαίωσε και πάλι το όνομα και την πρόθεση του συγκεκριμένου χώρου.

Χώρος για ανθρώπους που σκέφτονται και δημιουργούν θεατρικά και θεατές που αναζητούν το οξυγόνο της ελεύθερης δημιουργίας μακριά από εύκολους εντυπωσιασμούς και θεατρικά πυροτεχνήματα.



Πήγα στο θέατρο για την παράσταση Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή, με δυο βασικά ερωτήματα: Πώς αναμετριέται κανείς θεατρικά με μια τόσο «ακραία» ανθρώπινη περίπτωση;

Θα μπορούσε άραγε ένα τόσο μακρινό έγκλημα (1973) κάτω από πολύ διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες (δικτατορία) από το παρόν που βιώνουμε, να ενδιαφέρει το σημερινό θεατρικό κοινό;

Η περίπτωση του Νίκου Κοεμτζή που για «μια παραγγελιά», ένα ζεϊμπέκικο, σκότωσε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους επτά στο αθηναϊκό νυχτερινό κέντρο Νεράιδα το μακρινό εκείνο βράδυ του 1973, έγινε ταινία (Παραγγελιά του Π. Τάσιου), τραγούδι (Το μακρύ ζεϊμπέκικο για τον Νίκο, του Δ. Σαββόπουλου) και τώρα θεατρικός μονόλογος. Τι διαφορετικό από άλλα αποτρόπαια εγκλήματα την χαρακτηρίζει και συγχρόνως τι είναι εκείνο που πυροδοτεί ένα διαχρονικό ενδιαφέρον ώστε και σήμερα να εξάπτει και να συνκινεί;

Το κοινό υποδέχεται ένα ευρηματικό σκηνικό με τον Κοεμτζή στον πάγκο που πουλούσε το βιβλίο του στο Μοναστηράκι, στις τελευταίες στιγμές της ζωής του, όταν και εύχεται να διηγηθεί την ιστορία του για τελευταία φορά μπροστά σε «κανονικούς» ανθρώπους, να δικάσει ο ίδιος τον εαυτό του και όσα τον οδήγησαν στο έγκλημα.

Κριτής και απολογούμενος συγχρόνως θυμίζει σε όλους ότι το τέρας που κρύβει ο άνθρωπος μέσα του δημιουργείται σταδιακά, μέσα από εμπειρίες κοινωνικές και οικογενειακές και τις προσωπικές επεξεργασίες τους. «Η κακιά ώρα», ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, το οποίο όμως γέμισαν ένα πλέγμα αυταρχικών σχέσεων, η μετεμφυλιακή αστυνομική καταδίωξη, η παραβατικότητα και το κοινωνικό περιθώριο.

Το εξαιρετικό κείμενο του Βαγγέλη Γέττου, καταφέρνει να προσεγγίσει με ευαισθησία και κατανόηση, χωρίς να ηρωοποιεί ούτε να δαιμονοποιεί την ανθρώπινη αυτή περίπτωση.

Η κατάδυση στον σκοτεινό κόσμο της ψυχής του ήρωα γίνεται χωρίς τις ευκολίες και το σωσίβιο της κοινοτοπίας. Παράλληλα ζωντανεύει μέσα από τις διάφορες χρονικότητες που ξεπηδούν αβίαστα από έναν λόγο παραληρηματικό και ταυτόχρονα συγκροτημένο, τις πραγματικότητες της μετεμφυλιακής Ελλάδας μέχρι το Νοέμβρη του 1973 και τις μετέπειτα οπτικές με τις οποίες ερμήνευσε, δίχως όμως να κατανοήσει και πολύ λιγότερο να «χωρέσει», η μεταπολιτευτική κοινωνία τον ήρωα.

Η ερμηνεία του Μάρκου Γέττου καθοδηγημένη με σκηνοθετική μαεστρία από τον Κώστα Κιμούλη υπηρετεί απόλυτα το κείμενο, συγκλονίζει και ζωντανεύει στη σκηνή τη βασανισμένη και στοιχειωμένη μέχρι τέλους από τα φαντάσματά της ψυχή του αντιήρωα τελικά Κοεμτζή.

Η παράσταση καταφέρνει έτσι να μιλήσει στην ψυχή και τον νου μας για το έγκλημα και τον εγκληματία και να αναχθεί από το ατομικό-ψυχολογικό και στο κοινωνικό, κάτι που συνηθίζουμε με ευκολία να ξεχνάμε στις μέρες μας. Το «τέρας» που αναδύεται μπροστά μας δεν μας επιτρέπει τελικά να εφησυχάσουμε με την εύκολη καταδίκη του ως εξαιρετικής περίπτωσης, γιατί μας θυμίζει πως παράγεται και αναπαράγεται στην ίδια κοινωνική μήτρα με μας.

Εξαιρετική η όλη σκηνοθετική καθοδήγηση, η σκηνογραφία, η μουσική και ο φωτισμός, καθοδηγούν και παρασύρουν τον θεατή, μυημένο και αμύητο στο θέμα, σε μια τραγωδία που η κάθαρση δεν έρχεται με το τέλος του πρωταγωνιστή της αλλά αποτελεί ακόμη ζητούμενο.

* Της πατρινής εκπαιδευτικού και συγγραφέως, Δήμητρας Πυρπιρή - ΠΗΓΗ

Συντελεστές

Ερμηνεύει ο Μάρκος Γέττος

Φωνή αστυνόμου: Γιώργος Γιαννόπουλος

Φωνή δικαστή: Χάρης Γρηγορόπουλος

Δημοσιογράφοι: Πάνος Σόμπολος, Σπύρος Χαριτάτος, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και η Ευλαμπία Ρέβη.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο:Βαγγέλης Γέττος

Σκηνοθεσία: Κώστας Κιμούλης

Μουσική: Νίκος Τερζής

Ενδυματολόγος: Κλέων Φυσέκης

Σκηνικά: Λυδία Κιμούλη

Φωτισμοί: Πέτρος Φιωτάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφιάννα Φωτίδη

Συνεργάτης έρευνας: Φώτης Παλαμιώτης

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου

Παραγωγή: NOŪS Productions

Social media - Παράστασης