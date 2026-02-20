Πάτρα-Πολύεδρο: «Bal Μasqué Art -Τέχνη και καλλιτέχνες σε κορνίζα»

Ανοιχτή πρόσκληση στο μεσημεριανό αποκριάτικο πάρτι «Bal Μasqué Art -Τέχνη και καλλιτέχνες σε κορνίζα», στην γκαλερί στο Πολύεδρο, στην Κανακάρη 147, απευθύνουν οι Όλγα Νικολοπούλου και Κωστής Καπέλας, υπεύθυνοι του Πολύεδρου, για το τελευταίο Σάββατο της αποκριάς, 21 Φεβρουαρίου, 12 με 4 το μεσημέρι.

Με έμπνευση από φιγούρες και μορφές έργων τέχνης, η γκαλερί μετατρέπεται σε ένα ζωντανό καλλιτεχνικό σκηνικό, όπου η φαντασία συναντά τη δημιουργικότητα και το καρναβαλικό πνεύμα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να εμπνευστούν από εμβληματικούς χαρακτήρες της ιστορίας της τέχνης και να «μπουν σε κορνίζα», δίνοντας τη δική τους εικαστική και αποκριάτικη διάσταση.

Φίλοι της τέχνης, καλλιτέχνες, φιλότεχνοι και καρναβαλιστές συναντιούνται σε μια γιορτή με μουσική, χρώμα, μεταμφιέσεις και διάθεση παιχνιδιού, σε μια ατμόσφαιρα που ενώνει την τέχνη με τη χαρά της Αποκριάς.