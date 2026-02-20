Πάτρα-Πολύεδρο: «Bal Μasqué Art -Τέχνη και καλλιτέχνες σε κορνίζα»

Το Σάββατο 21/2 μετά τις 12 το μεσημέρι, Φίλοι της τέχνης, καλλιτέχνες και καρναβαλιστές θα συναντηθούν σε μια γιορτή με μουσική, χρώμα, μεταμφιέσεις & διάθεση παιχνιδιού
Ανοιχτή πρόσκληση στο μεσημεριανό αποκριάτικο πάρτι «Bal Μasqué Art -Τέχνη και καλλιτέχνες σε κορνίζα», στην γκαλερί στο Πολύεδρο, στην Κανακάρη 147, απευθύνουν οι Όλγα Νικολοπούλου και Κωστής Καπέλας, υπεύθυνοι του Πολύεδρου, για το τελευταίο Σάββατο της αποκριάς, 21 Φεβρουαρίου, 12 με 4 το μεσημέρι.
Με έμπνευση από φιγούρες και μορφές έργων τέχνης, η γκαλερί μετατρέπεται σε ένα ζωντανό καλλιτεχνικό σκηνικό, όπου η φαντασία συναντά τη δημιουργικότητα και το καρναβαλικό πνεύμα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να εμπνευστούν από εμβληματικούς χαρακτήρες της ιστορίας της τέχνης και να «μπουν σε κορνίζα», δίνοντας τη δική τους εικαστική και αποκριάτικη διάσταση.
Φίλοι της τέχνης, καλλιτέχνες, φιλότεχνοι και καρναβαλιστές συναντιούνται σε μια γιορτή με μουσική, χρώμα, μεταμφιέσεις και διάθεση παιχνιδιού, σε μια ατμόσφαιρα που ενώνει την τέχνη με τη χαρά της Αποκριάς.
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι θα δούμε στην Τελετή Λήξης
Καισαριανή: Η Ελλάδα αποκτά τις ιστορικές φωτογραφίες των 200
Χιλή: Βίντεο ντοκουμέντο από την σοκαριστική έκρηξη βυτιοφόρου σε αυτοκινητόδρομο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr