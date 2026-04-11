Πάτρα: «Μύρισα καμένο και άκουσα ένα μπαμ»- Τι είπε η οικιακή βοηθός για τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή στην 92χρονη Χαρίκλεια Σκανδάμη

Μια ανείπωτη τραγωδία σκίασε τη Μεγάλη Παρασκευή στην Πάτρα. Η 92χρονη Χαρίκλεια Σκανδάμη, μητέρα του πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ Μαρίνου Σκανδάμη και του φυσικοθεραπευτή Γιώργου Σκανδάμη, ανασύρθηκε νεκρή από φλεγόμενο διαμέρισμα, ενώ ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Ο Μαρίνος Σκανδάμης βρισκόταν στο Βερολίνο για οικογενειακούς λόγους όταν ενημερώθηκε για το συμβάν και επέστρεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα του 5ου ορόφου στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στα Ψηλά Αλώνια. Ο πυκνός καπνός εξαπλώθηκε ταχύτατα στους ορόφους, εγκλωβίζοντας την ηλικιωμένη στο εσωτερικό.

Η οικιακή βοηθός, γυναίκα από τη Βουλγαρία, αντιλήφθηκε μυρωδιά καμένου και βγήκε να ανοίξει παράθυρο, όταν ακούστηκε έκρηξη, πιθανότατα από τον ηλεκτρικό πίνακα του διαμερίσματος. Η οικιακή βοηθός απεγκλωβίστηκε σώα και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, η 92χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.