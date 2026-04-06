Η απόδειξη από το 1990 που έχει γίνει viral: 10 ποτά τότε, κάνουν όσο 2 τώρα

Μια απλή απόδειξη λιανικής από το μακρινό 1990 κάνει τον γύρο του διαδικτύου και μας υπενθυμίζει το κόστος ζωής την τότε εποχή.

10 ποτά με συνολικό κόστος 3.850 δραχμές. Με μια πρόχειρη μετατροπή και σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα, πολλοί καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, ό,τι πλήρωνες τότε για μια γεμάτη έξοδο, σήμερα αντιστοιχεί σε... δύο ποτά.

Η τεράστια διαφορά των τιμών σε σχέση με το σήμερα

Η απόδειξη είναι από αγορά αλκοολούχων ποτών όπως Vodka, Metaxa, Bacardi, μπύρες και Campari, με τιμές που ξεκινούν από τις 250 δραχμές. Το σύνολο φτάνει τις 3.850 δραχμές.

Αν μετατρέψουμε τις δραχμές σε ευρώ με την ισοτιμία 1€ = 340,75 δρχ, μιλάμε για περίπου 11,3 ευρώ. Δηλαδή, 10 ποτά κόστιζαν όσο σήμερα ένα-δύο σε ένα κοινό μπαρ... και πολλά λέμε, καθώς πια το εξάευρο στα ποτά αρχίζει - ή έχει ήδη - εξαφανιστεί!