Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη απόψε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με τηλεοπτικό μήνυμα θα απαντήσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πολιτική «θύελλα» που «σήκωσαν» οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπουργούς και «γαλάζια» στελέχη σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας το στίγμα των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα «ανοίξει τα χαρτιά του» για τη στάση της ΝΔ στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραμπατζή.

-Θα προκρίνει η κυβέρνηση σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς που εγκαλούνται για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους το 2021;

- Θα ακολουθήσει το μοντέλο Καραμανλή – Τριαντόπουλου, με απευθείας παραπομπή τους στον φυσικό δικαστή, μέσω μιας προανακριτικής – εξπρές;

- Θα συναινέσει σε μία προκαταρκτική εξέταση συγκεκριμένης διάρκειας ή θα απορρίψει το αίτημα κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής, αν και εφόσον κρίνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για να βρεθούν οι δύο υπουργοί ενώπιον της Δικαιοσύνης;

Αυτές είναι οι επιλογές, τις οποίες έχει «ζυγίσει» ο πρωθυπουργός με τους συνεργάτες του.

«Μετωπική» επίθεση στην αντιπολίτευση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός στη δημόσια τοποθέτηση του αναμένεται να τονίσει ότι όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι οι ίδιες, με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης ότι αναδεικνύει αποσπασματικά στοιχεία της δικογραφίας, εργαλειοποιώντας την υπόθεση για μικροκομματικά οφέλη.

Επιτάχυνση διαδικασιών

Ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει στην ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ώστε να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο.

Ήδη, αύριο, Μεγάλη Τρίτη, συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των 11 «γαλάζιων» βουλευτών, που το όνομα τους περιέχεται στη δεύτερη δικογραφία, με τη συζήτηση και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια να έχει οριστεί με το άνοιγμα της Βουλής αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα. Προηγήθηκε ο ανασχηματισμός, μόλις έφτασαν οι δικογραφίες στη Βουλή, ενώ θέμα χρόνου είναι και η ανακοίνωση των αποφάσεων για τους δύο υπουργούς, ενώ θα εξεταστεί και το μέλλον βουλευτών για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις για πράξεις με «ποινικό χρώμα» στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια όταν γίνουν οι εκλογές.

«Δυναμικότερη αντιπαράθεση με το “Βαθύ Κράτος”»

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παραδεχτεί αστοχίες της κυβέρνησης, μιλώντας όμως ταυτόχρονα για διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στις λύσεις που δρομολόγησε η κυβέρνηση για να μπει ένα τέλος στο «πάρτι των παράτυπων επιδοτήσεων» του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη μετάβαση των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ, την πλήρη ψηφιοποίηση του συστήματος πληρωμών και ελέγχων ώστε να αποφεύγεται η ανθρώπινη παρέμβαση για «ρουσφέτια», ακόμη και με τη χρήση δορυφόρων κ.α. σύγχρονων μέσων, με τα οποία ελέγχονται οι καλλιέργειες και καταμετριέται το ζωικό κεφάλαιο.

Τέλος, ο Κ. Μητσοτάκης, όπως και χθες, στην κυριακάτικη ανάρτηση του, αναμένεται να δεσμευτεί για «δυναμικότερη αντιπαράθεση» με το «Βαθύ Κράτος», παρουσιάζοντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «αφετηρία» μιας ευρύτερης προσπάθειας εξυγίανσης του κρατικού μηχανισμού.

Και στο βάθος… «πρόωρες εκλογές»;

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, πληθαίνουν οι εισηγήσεις στον πρωθυπουργό να εξετάσει την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, και είναι χαρακτηριστικό ότι στις κυριακάτικες εκδόσεις μερίδα του φιλοκυβερνητικού τύπου, προέτρεπε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για εκλογές το συντομότερο, με προκήρυξη τους ακόμη και μέσα στον Απρίλιο.

«Ζωηρές» παραμένουν και οι εισηγήσεις για κάλπες μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο η εισήγηση που αυτή τη στιγμή φέρεται να «κερδίζει» περισσότερο «έδαφος» είναι οι κάλπες να στηθούν αμέσως μετά τη Δ.Ε.Θ., το φθινόπωρο.

Σε κάθε περίπτωση, καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού θα παίξουν τυχόν νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι δημοσκοπικές επιδόσεις της Ν.Δ. αλλά και η κατάσταση της οικονομίας και οι δημοσιονομικές αντοχές απέναντι στον πόλεμο των Η.Π.Α. και του Ισραήλ στο Ιράν.

πηγη newsit