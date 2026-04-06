Πυρ ομαδόν από αντιπολίτευση για το διάγγελμα Μητσοτάκη - «Έχει χάσει τη νομιμοποίηση να κυβερνά»

Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να «κουκουλώσει» τις κυβερνητικές ευθύνες με επικοινωνιακά τρικ, ενώ μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι αγωνίζεται για τη μετατροπή της Ελλάδας σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για μία κυβέρνηση «δικογραφιών» και σκανδάλων και κρίνουν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χάσει τη νομιμοποίηση να κυβερνά.

Ανδρουλάκης: «Εσείς κ. Μητσοτάκη είστε το βαθύ κράτους του ρουσφετιού»

«Εσείς, κ. Μητσοτάκη, είστε το “βαθύ κράτος” του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωση – απάντηση στο διάγγελμα του πρωθυπουργού για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας παράλληλα εκλογές.

«Το σημερινό διάγγελμα του πρωθυπουργού πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφορικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή των βουλευτών της κυβέρνησης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει, σε δήλωσή του, ότι «ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη “γαλάζια” συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το “βαθύ κράτος”.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Μητσοτάκης παρουσιάζεται ως λύση στο σκάνδαλο για το οποίο είναι υπεύθυνος»

Σφοδρή κριτική ασκείται στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δεύτερο επεισόδιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία χαρακτηρίζεται ως «μνημείο πολιτικής υποκρισίας» και «απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες» ασκεί με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημειώνεται, ο πρωθυπουργός «δεν είχε καν το θάρρος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη» για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ενώ την ίδια στιγμή διαβιβάζεται δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που αφορά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επικρίνεται ότι εμφανίζεται ως «θεσμικός εγγυητής», ζητώντας «επιτάχυνση των διώξεων», ενώ είναι ο επικεφαλής της κυβέρνησης στην οποία αποδίδονται ευθύνες.

Κριτική ασκείται επίσης στις εξαγγελίες για «ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή» από το 2027, με την επισήμανση ότι επιχειρείται «μετάθεση στο μέλλον» ενός προβλήματος που «γεννήθηκε και αποκαλύφθηκε επί των ημερών του». Επιπλέον, τονίζεται ότι, ενώ γίνεται επίκληση του «τεκμηρίου αθωότητας», η κυβερνητική πλειοψηφία κατηγορείται ότι «μπλόκαρε τον ουσιαστικό έλεγχο πολιτικών προσώπων». Σύμφωνα με την ίδια κριτική, ο πρωθυπουργός «προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος», ενώ διατυπώνεται το αίτημα η υπόθεση «να δρομολογηθεί στη Δικαιοσύνη» και να προκηρυχθούν εκλογές.

Δημήτρης Κουτσούμπας: «Άνθρακες ο θησαυρός κύριε Μητσοτάκη»

«Είναι άλλο πράγμα να υπηρετείς τον λαό, να ακούς και να προωθείς τα αιτήματα των εργαζομένων στη Βουλή, στις κυβερνήσεις και στα υπουργεία κι άλλο να ταΐζεις με νόμιμο και παράνομο τρόπο μεγάλα και μικρά τρωκτικά σε βάρος του ίδιου του λαού, να συντηρείς τη διαφθορά και τη σαπίλα του συστήματος και της ΕΕ», σχολίασε με δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Κι αυτό ισχύει και θα συνεχίσει είτε είσαι υπουργός χωρίς βουλευτική έδρα, δηλαδή πλήρως ανεξέλεγκτος, όπως προτείνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, είτε κρατάς τη βουλευτική έδρα με τον ελλιπή έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή, όπως ισχύσει σήμερα.

Οπότε άνθρακες ο θησαυρός κύριε Μητσοτάκη!».

Νέα Αριστερά: «Η κυβέρνηση έχει καταρρεύσει ηθικά και πολιτικά»

Στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις», η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα τόνισε από την αρχή ότι «η κυβέρνηση προσπαθώντας να διαχειριστεί σωρεία σκανδάλων, που έρχονται το ένα πάνω στο άλλο και τελειωμό δεν έχουν, καταφεύγει σε έναν αναγκαστικό ανασχηματισμό», για να προσθέσει ότι «είναι αδύνατον όμως πλέον να διαφύγει δια του ανασχηματισμού». Όπως είπε, πρόκειται για «μια κυβέρνηση που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με δικογραφίες, μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει αντί να λογοδοτεί, μια κυβέρνηση που δεν έχει πλέον τη νομιμοποίηση να κυβερνάει, που έχει καταρρεύσει ηθικά και πολιτικά».

Η Πέτη Πέρκα, αναφερόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι πρόκειται για την «κορυφή του παγόβουνου» και για ένα σύστημα που, όπως είπε, μετέτρεψε τις αγροτικές επιδοτήσεις σε εργαλείο εξαγοράς ψήφων και εξυπηρέτησης ημετέρων. Μίλησε για μηχανισμό διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων με πολιτική κάλυψη, επισημαίνοντας ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για αλλοίωση στοιχείων και πιέσεις για έγκριση επιδοτήσεων σε μη δικαιούχους. Κατά την ίδια, η αποκάλυψη της υπόθεσης αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα λειτουργίας του κράτους δικαίου και ανάγκη κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

Παράλληλα, περιέγραψε την Ελλάδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως χώρα όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι κατευθύνονται, όπως είπε, σε πελατειακό σύστημα και όχι στην παραγωγή, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συγκάλυψη ευθυνών. Τόνισε ότι εμπλοκές κυβερνητικών στελεχών στη δικογραφία υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης, ενώ χαρακτήρισε συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές ως επιβράβευση προσπαθειών κοινοβουλευτικής συγκάλυψης. Υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ταυτόχρονα ως δημιουργός και τιμωρός του ίδιου συστήματος εξουσίας.

Σημείωσε ότι «η παρουσία στη δικογραφία του ίδιου του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα που χειριζόταν μέχρι σήμερα το σκάνδαλο, αλλά και του Γραμματέα της ΝΔ κ. Σκρέκα, έρχονται να υπογραμμίσουν την σοβαρότητα της κατάστασης», ενώ χαρακτήρισε την υφυπουργοποίηση του εισηγητή της ΝΔ στην εξεταστική, Μακάριου Λαζαρίδη, ως «ευθεία επιβράβευση από τον κ. Μητσοτάκη των προσπαθειών κοινοβουλευτικής συγκάλυψης».