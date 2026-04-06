Μέση Αντολή: To Iράν απορρίπτει την πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία - Ζητά άμεση και μόνιμη κατάπαυση πυρός

Στις φλόγες η Μέση Ανατολή με τα πλήγματα σε Ιράν, Ισραήλ και χώρες του Κόλπου να είναι ασταμάτητα. Την Τρίτη εκπνέει η προθεσμία που έχει δώσει ο Τραμπ στο Ιράν, ενώ σε εξέλιξη φέρονται να είναι διαπραγματεύσεις για 45ήμερη εκεχειρία.

Το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει σε άμεσες συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός όσο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους.

Σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA, η Τεχεράνη υπέβαλε την απάντησή της στο Πακιστάν σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ενδιαφέρεται για μια «προσωρινή εκεχειρία».

Όπως σημειώνει και το Al Jazeera επικαλούμενο το IRNA, η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση που παρουσίασαν μεσολαβητές για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο τονίζει την «ανάγκη για μόνιμο τέλος του πολέμου με σεβασμό στις παραμέτρους του Ιράν». Οι παράμετροι που έθεσε το Ιράν περιλαμβάνουν ένα σύνολο προϋποθέσεων, όπως το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, ένα πρωτόκολλο για ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανοικοδόμηση και άρση των κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή (5/4) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια ανάρτηση γεμάτη ύβρεις, στην οποία απείλησε να καταστρέψει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει την προθεσμία και ανοίξει εκ νέου το Ορμούζ για όλους. Τόνισε μάλιστα πως θα εξαπολύσει «κόλαση» κατά της χώρας.

Το Ιράν χλεύασε το τελεσίγραφο του Τραμπ, απορρίπτοντάς το ως «αδύναμο, νευρικό και ηλίθιο» και ο ιρανικός στρατός ανέφερε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (6/4) ότι θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ακόμη μια νύχτα εκατέρωθεν «κόλασης» Παράλληλα, τη νύχτα συνεχίστηκαν οι σφοδροί βομβαρδισμοί στο Ιράν, με τα τοπικά μέσα να κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς - ανάμεσά τους και παιδιά. Σωστικά συνεργεία ανέσυραν τέσσερις σορούς από τα ερείπια κατοικίας στη Χάιφα, στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ, που χτυπήθηκε από πύραυλο τον οποίο εκτόξευσε το Ιράν. Τουλάχιστον 10 είναι οι νεκροί και στον Λίβανο.

Απ' την πλευρά του, το Ισράηλ κλιμάκωσε τις επιθέσεις χτυπώντας πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Νότιο Παρς, ενώ χτύπησε και τρία αεροδρόμια στο Ιράν. Μάλιστα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, επιβεβαίωσε ότι οι IDF εξαπέλυσαν ισχυρή επίθεση κατά του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν, τονίζοντας ότι «αυτή η βασική εγκατάσταση αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν».