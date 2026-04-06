Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ιράν και ΗΠΑ έχουν λάβει σχέδιο δύο φάσεων για τερματισμό των εχθροπραξιών

-Το Ιράν έχει διαμορφώσει την απάντησή του στις προτάσεις για εκεχειρία με τις ΗΠΑ, δηλώνει εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

Το Ιράν έχει διαμορφώσει τις θέσεις και τις απαιτήσεις του ως απάντηση σε πρόσφατες προτάσεις για κατάπαυση πυρός που διαβιβάστηκαν μέσω μεσαζόντων, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος πρόσθεσε πως οι διαπραγματεύσεις είναι «ασύμβατες με τελεσίγραφα και απειλές ότι θα διαπραχθούν εγκλήματα πολέμου».

Ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε πως η Τεχεράνη έχει μια σειρά απαιτήσεων στη βάση των εθνικών συμφερόντων της οι οποίες έχουν ήδη διαβιβαστεί μέσω ενδιάμεσων διαύλων, προσθέτοντας πως αξιώσεις που διατύπωσαν νωρίτερα οι ΗΠΑ όπως το σχέδιο 15 σημείων απορρίφθηκαν ως «υπερβολικές».

«Το Ιράν δεν διστάζει να εκφράσει σαφώς τι θεωρεί θεμιτές απαιτήσεις και το να το κάνει δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ένδειξη συμβιβασμού, αλλά μάλλον ως αντανάκλαση της αυτοπεποίθησής του στην υπεράσπιση των θέσεών του», είπε ο Μπαγαεΐ σε συνέντευξη Τύπου.

«Έχουμε διατυπώσει τις δικές μας απαντήσεις» και θα ανακοινώσουμε [θα ανακοινώσουν] λεπτομέρειες, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, πρόσθεσε απαντώντας σε ερώτηση Ιρανού δημοσιογράφου σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ.

-Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από σήμερα και να ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ, δήλωσε πηγή ενήμερη για τις προτάσεις στο Reuters.

Ένα πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών εκπονήθηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε στο Ιράν και τις ΗΠΑ στη διάρκεια της νύχτας, σημείωσε η πηγή, περιγράφοντας μια προσέγγιση σε δύο φάσεις με άμεση εκεχειρία που θα ακολουθηθεί από μια συνολική συμφωνία.

«Όλα τα στοιχεία πρέπει να συμφωνηθούν σήμερα», πρόσθεσε σήμερα η πηγή, διευκρινίζοντας ότι η αρχική κατανόηση θα δομηθεί ως μνημόνιο κατανόησης που θα οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω Πακιστάν, του μόνου διαύλου επικοινωνίας στις συνομιλίες.

Το Axios είχε μεταδώσει πρώτο χθες, Κυριακή, ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και περιφερειακοί μεσολαβητές συζητούν πιθανή 45ήμερη κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο μιας συμφωνίας σε δύο φάσεις, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστικό τέλος του πολέμου, επικαλούμενο Αμερικανικές, Ισραηλινές και περιφερειακές πηγές.

Η πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ήταν σε επαφή «καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο τους Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Βάσει της πρότασης, μια εκεχειρία θα τεθεί αμέσως σε ισχύ, ξανανοίγοντας το Στενό του Χορμούζ, ενώ σε διάστημα 15-20 ημερών θα οριστικοποιηθεί μια ευρύτερη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή, η οποία ονομάστηκε προσωρινά η «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πλαίσιο για το στενό, με τελικές δια ζώσης συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Προς το παρόν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ανταποκριθεί σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσουν σχετικά. Επίσης ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών Ταχίρ Αντράμπι αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως δηλώσει στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει διαρκή εκεχειρία με εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Επίσης είχαν πει πως το Ιράν έχει λάβει μηνύματα από μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Η τελική συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων σε αντάλλαγμα για την ανακούφιση από τις κυρώσεις και την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την πηγή.

Δύο πακιστανικές πηγές δήλωσαν ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη δεσμευτεί παρά την εντατική πολιτική και στρατιωτική προσέγγισή του.

«Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη», δήλωσε μια πηγή, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις που υποστηρίζονται από το Πακιστάν, την Κίνα και τις ΗΠΑ για προσωρινή εκεχειρία δεν έχουν προκαλέσει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Προς το παρόν Κινέζοι αξιωματούχοι δεν έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η πιο πρόσφατη αυτή διπλωματική ώθηση γίνεται εν μέσω κλιμακούμενων εχθροπραξιών, οι οποίες έχουν εγείρει ανησυχίες για διατάραξη των θαλάσσιων μεταφορών μέσω του Στενού του Χορμούζ, μια κρίσιμης σημασίας θαλάσσια αρτηρία για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει τις τελευταίες ημέρες πιέσει δημοσίως για να δοθεί γρήγορα τέλος στη σύγκρουση, προειδοποιώντας για συνέπειες αν δεν επιτευχθεί μια εκεχειρία εντός σύντομου χρονοδιαγράμματος.

Η σύγκρουση έχει εντείνει την αστάθεια στις ενεργειακές αγορές, με τους χρηματιστές να παρακολουθούν στενά οποιεσδήποτε εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ροές μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Η Τεχεράνη εξετάζει ειρηνευτική πρόταση, αλλά δεν είναι ανοιχτή σε "προσωρινή κατάπαυση του πυρός"

Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ σε αντάλλαγμα για μια "προσωρινή κατάπαυση του πυρός", δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως η Ουάσινγκτον δεν είναι έτοιμη για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Ιράν έχει λάβει την πρόταση του Πακιστάν για άμεση εκεχειρία και ότι την εξετάζει, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν δέχεται να πιεστεί για να αποδεχθεί προθεσμίες και να λάβει μια απόφαση.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του επίλεκτου σώματος των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε σήμερα σε «τρομοκρατική επίθεση από τον αμερικανοσιωνιστή εχθρό», μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα δήλωση των Φρουρών.

«Ο διοικητής στρατηγός Ματζίντ Χαντεμί, (...) επικεφαλής του Οργανισμού Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έγινε μάρτυρας κατά την εγκληματική τρομοκρατική επίθεση του αμερικανοσιωνιστή εχθρού (...) σήμερα τα χαράματα», ανακοίνωσαν οι Φρουροί μέσω του διαύλου τους στο Telegram.

Ο Ματζίντ Χαντεμί είχε αναλάβει τα καθήκοντά του το 2025, μετά το θάνατο του προκατόχου του σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

Είχε περάσει δεκαετίες σε θέσεις στις υπηρεσίες πληροφοριών και αντικατασκοπείας κατά την ανέλιξή του στον ιρανικό μηχανισμό ασφαλείας.

Πριν από το διορισμό του, ο Χαντεμί ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Ιράν, αρμόδιος για την εσωτερική εποπτεία και την αντικατασκοπεία, ενώ κατείχε ανώτερες θέσεις στο υπουργείο Άμυνας του Ιράν.

Ο κλάδος πληροφοριών του Σώματος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης είναι ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς ασφαλείας του Ιράν, με κεντρικό ρόλο στην εποπτεία εντός της ιρανικής επικράτειας και στην απόκρουση της ξένης επιρροής, ενώ συχνά επιχειρούσε παράλληλα με τις πολιτικές υπηρεσίες πληροφοριών.