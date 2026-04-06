Πάτρα: Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα.

Πρόκειται για 38χρονο Έλληνα, ο οποίος εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης για ληστείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμφανίστηκε στο πρωινό και παρέμεινε στο κελί του. Όταν οι συγκρατούμενοί του επέστρεψαν, τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν άμεσα τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και να λάμβανε φαρμακευτική αγωγή. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη νεκροτομή και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις οφείλεται σε παθολογικά αίτια.