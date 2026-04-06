Αχαΐα: Τι καιρό θα κάνει το Πάσχα;

Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα χωρίς βροχές, με ήλιο αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας τα πρωινά και τα βράδια, ιδιαίτερα στα ορεινά, δείχνουν οι μέχρι στιγμής ενδείξεις, σύμφωνα με όσα λέει στο thebest.gr ο γεωλόγος-προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης.

«Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά με εξαιρετικά καλές καιρικές συνθήκες και πολύ καλές θερμοκρασίες. Μέχρι και τη Μ. Τετάρτη θα διατηρηθούν έτσι. Τη Μ. Πέμπτη και τη Μ. Παρασκευή το πρωί φαίνεται να υπάρχει ένα ενδεχόμενο για πρόσκαιρο πέρασμα τοπικών και ασθενών βροχών και τοπικών χιονοπτώσεων στα ορεινά. Για το τριήμερο του Πάσχα και μέχρι τις 15 του μήνα, οι ενδείξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι πως δεν θα έχουμε βροχές» αναφέρει.

«Αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται για την περιοχή, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο Απρίλιο που ξεκίνησε με σημαντική κακοκαιρία και έντονες βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικρατείας. Η Αχαΐα, όπως αναμενόταν, υπήρξε από τις ελάχιστες περιοχές που επηρεάστηκαν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό» προσθέτει.

Ωστόσο, όσοι σχεδιάζουν βόλτες και εξορμήσεις τις ημέρες της Πάσχα καλό είναι να έχουν υπόψη τους τη μεταβολή του θερμομέτρου. «Αυτό που θεωρείται πιο βέβαιο αυτή τη στιγμή είναι η πτώση της θερμοκρασίας μεταξύ Μεγάλης Πέμπτης και Κυριακής του Πάσχα, με την ψύχρα να είναι ιδιαίτερα αισθητή τα βράδια και τα πρωινά, ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά» τονίζει ο κ. Σερέτης.

Πιο συγκεκριμένα, στα πεδινά και παράκτια τμήματα αναμένονται κατά το διάστημα αυτό μέγιστες θερμοκρασίες στους 16-17°C και ελάχιστες στους 6-7°C, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα οι τιμές αναμένονται χαμηλότερες κατά 3-4°C.

Σημειώνεται, τέλος, ότι περισσότερες βροχές φαίνεται να εκδηλώνονται στα ανατολικά και νότια της χώρας κατά το διάστημα Μ. Πέμπτης έως Κυριακής του Πάσχα.