Μεγάλη Παρασκευή στη Ναύπακτο - Πότε ξεκίνησε το έθιμο- Τι λέει στο thebest o Δήμαρχος Β. Γκίζας για τη μέρα που η περιοχή «βουλιάζει» από κόσμο

Φέτος στις εκδηλώσεις συμμετέχει η γνωστή ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού
Η Μεγάλη Παρασκευή μια από τις πιο κατανυκτικές ημέρες της χριστιανοσύνης έχει πάντα το δικό της «πνεύμα» που εν πολλοίς αλληλεπιδρά και με το «χρώμα» του κάθε τόπου.
Η Μεγάλη Παρασκευή στη Ναύπακτο αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία, η οποία κάθε χρόνο, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολυάριθμων επισκεπτών από διάφορα σημεία της χώρας.
Δάδες στις πολεμίστρες του γραφικού Ενετικού λιμανιού, ένας φλεγόμενος σταυρός στην είσοδό του, πλωτά φαναράκια, η συνάντηση δύο επιταφίων, ψαλμωδίες και εν συνεχεία πυροτεχνήματα συνθέτουν το σκηνικό.
Πότε όμως ξεκίνησε το έθιμο και από ποιους και πώς εξελίσσεται στο πέρασμα του χρόνου;
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας μιλά στο thebest για την εξέλιξη του τελετουργικού και το» αποτύπωμά» του στην πόλη.
Πώς και πότε ξεκίνησε το έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής (δάδες, συνάντηση Επιταφίων) στη Ναύπακτο;
Το έθιμο, στη μορφή με την οποία το γνωρίζουμε σήμερα, ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950, όταν οι ψαράδες της περιοχής άρχισαν να τοποθετούν αναμμένες δάδες στις πολεμίστρες του Λιμανιού. Με τα χρόνια, αυτή η αυθόρμητη πράξη αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία και τον Δήμο, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τελετουργικά της Μεγάλης Εβδομάδας. Οι δεκάδες αναμμένες δάδες στις πολεμίστρες, τα πλωτά φαναράκια στη θάλασσα και ο φλεγόμενος σταυρός στην είσοδο του Λιμανιού δημιουργούν μία υποβλητική ατμόσφαιρα. Σήμερα, οι Επιτάφιοι των δύο κεντρικών ενοριών, του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου και του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, συναντώνται και κατευθύνονται με μία ενιαία πομπή στο Λιμάνι. Εκεί τελείται η κοινή δέηση, σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης και ιδιαίτερου συμβολισμού για την πόλη μας.
Πώς εξελίσσεται στο πέρασμα του χρόνου και σε ποια κατεύθυνση κινείται ο Δήμος ως προς αυτό;
Αυτό που ξεκίνησε ως ένα τοπικό, αυθεντικό έθιμο, εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τη Ναύπακτο και σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της Μεγάλης Εβδομάδας στη χώρα. Η δική μας κατεύθυνση ως Δήμος είναι σαφής. Οφείλουμε πρωτίστως να διαφυλάξουμε τον κατανυκτικό και θρησκευτικό χαρακτήρα της Μεγάλης Παρασκευής, αλλά ταυτόχρονα οργανώνουμε καλύτερα την εμπειρία του επισκέπτη εντάσσοντας την Ημέρα αυτή σε μια ευρύτερη στρατηγική ήπιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
Στο πέρασμα των ετών εκτός από την Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Φιλαρμονική που συνοδεύει την πομπή των Επιταφίων, ανέλαβε σημαντικό μέρος η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου που πριν την άφιξη της πομπής στο Λιμάνι, μας εισάγει με απόλυτο σεβασμό στο πνεύμα της Ημέρας αποδίδοντας θρησκευτικούς ύμνους και τα Εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής. Τα τελευταία χρόνια επίσης, έχουμε τη χαρά να συμπράττουν σημαντικές φωνές και αφηγητές. Φέτος, για παράδειγμα, συμμετέχει ο σολίστ τενόρος Αντώνης Κορωναίος, οι μουσικοί Ηλίας Καλούδης και Γιώργος Κονής, καθώς και η Παιδική-Νεανική Χορωδία Ναυπάκτου, ενώ απαγγέλει η ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού.
Πόσος κόσμος περίπου έρχεται στην πόλη και από ποιες περιοχές; Πόσο συμβάλλει στην εξωστρέφεια και την τόνωση της τοπικής οικονομίας;
Οι επισκέπτες που έρχονται στη Ναύπακτο τη Μεγάλη Παρασκευή είναι πραγματικά πάρα πολλοί, καθώς δεν υπολογίζουμε μόνο όσους διαμένουν στα ξενοδοχεία και τα καταλύματα της περιοχής, τα οποία καταγράφουν πολύ υψηλές πληρότητες, ακόμη και 100%, αλλά και εκείνους που επιλέγουν να έρθουν αυθημερόν, αποκλειστικά για να παρακολουθήσουν το ξεχωριστό τελετουργικό. Η Ναύπακτος προσελκύει επισκέπτες από την Αθήνα, την Πάτρα και συνολικά από τη Δυτική Ελλάδα, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία κόσμου από πόλεις της Ηπείρου και της Βόρειας Ελλάδας.
Η Μεγάλη Παρασκευή στη Ναύπακτο αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, που προβάλλει την πόλη μας όχι μόνο σε πανελλαδικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία του Associated Press, το οποίο πραγματοποίησε εκτενές αφιέρωμα στο τελετουργικό της Μεγάλης Παρασκευής στη Ναύπακτο. Τις εικόνες αποτύπωσε ο καταξιωμένος φωτορεπόρτερ Θανάσης Σταυράκης, ο οποίος μάς εξέφρασε τον εντυπωσιασμό του. Το συγκεκριμένο φωτορεπορτάζ φιλοξενήθηκε τότε από κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως ο Independent, το ABC News, η The National Herald, η The Seattle Times, η The Gazette, η The San Diego Union-Tribune, καθώς και από κινεζικά ενημερωτικά δίκτυα, μεταφέροντας εικόνες από το Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου σε ολόκληρο τον κόσμο με διθυραμβικούς τίτλους. Παράλληλα, στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης καταγράφονται κάθε χρόνο εκτενείς αναφορές με ειδικά αφιερώματα και ζωντανές μεταδόσεις εικόνων από την πόλη μας. Όλη αυτή η προβολή ενισχύει ουσιαστικά την αναγνωρισιμότητα της Ναυπάκτου, ενδυναμώνει το τουριστικό μας αποτύπωμα και στηρίζει έμπρακτα την τοπική οικονομία.
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας
Λόγω της πολυκοσμίας, ποιες δυνατότητες υπάρχουν για τη διευκόλυνση των επισκεπτών σε θέματα πρόσβασης, πάρκινγκ κλπ;
Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο σωστό συντονισμό και την ομαλή διαχείριση της κίνησης, σε στενή συνεργασία με την Τροχαία και το Λιμενικό. Διαθέτουμε δωρεάν δημοτικούς χώρους στάθμευσης σε πολύ κοντινή απόσταση από το Λιμάνι και προτρέπουμε τους επισκέπτες μας να αφήνουν τα οχήματά τους είτε σε αυτούς τους χώρους είτε εκτός του κέντρου, καθώς οι αποστάσεις στην πόλη μας είναι μικρές και η πρόσβαση στο Λιμάνι γίνεται εύκολα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Στόχος μας είναι όλοι όσοι επιλέγουν να βρεθούν στη Ναύπακτο αυτή την ξεχωριστή ημέρα να μπορέσουν να ζήσουν την εμπειρία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε ένα περιβάλλον οργανωμένο, ασφαλές και φιλόξενο, αντάξιο της σημασίας που έχει για την πόλη μας η Μεγάλη Παρασκευή.
