Μεγάλη Παρασκευή στη Ναύπακτο - Πότε ξεκίνησε το έθιμο- Τι λέει στο thebest o Δήμαρχος Β. Γκίζας για τη μέρα που η περιοχή «βουλιάζει» από κόσμο

Η Μεγάλη Παρασκευή μια από τις πιο κατανυκτικές ημέρες της χριστιανοσύνης έχει πάντα το δικό της «πνεύμα» που εν πολλοίς αλληλεπιδρά και με το «χρώμα» του κάθε τόπου.

Η Μεγάλη Παρασκευή στη Ναύπακτο αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία, η οποία κάθε χρόνο, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολυάριθμων επισκεπτών από διάφορα σημεία της χώρας.

Δάδες στις πολεμίστρες του γραφικού Ενετικού λιμανιού, ένας φλεγόμενος σταυρός στην είσοδό του, πλωτά φαναράκια, η συνάντηση δύο επιταφίων, ψαλμωδίες και εν συνεχεία πυροτεχνήματα συνθέτουν το σκηνικό.

Πότε όμως ξεκίνησε το έθιμο και από ποιους και πώς εξελίσσεται στο πέρασμα του χρόνου;

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας μιλά στο thebest για την εξέλιξη του τελετουργικού και το» αποτύπωμά» του στην πόλη.

Πώς και πότε ξεκίνησε το έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής (δάδες, συνάντηση Επιταφίων) στη Ναύπακτο;

Το έθιμο, στη μορφή με την οποία το γνωρίζουμε σήμερα, ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950, όταν οι ψαράδες της περιοχής άρχισαν να τοποθετούν αναμμένες δάδες στις πολεμίστρες του Λιμανιού. Με τα χρόνια, αυτή η αυθόρμητη πράξη αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία και τον Δήμο, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τελετουργικά της Μεγάλης Εβδομάδας. Οι δεκάδες αναμμένες δάδες στις πολεμίστρες, τα πλωτά φαναράκια στη θάλασσα και ο φλεγόμενος σταυρός στην είσοδο του Λιμανιού δημιουργούν μία υποβλητική ατμόσφαιρα. Σήμερα, οι Επιτάφιοι των δύο κεντρικών ενοριών, του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου και του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, συναντώνται και κατευθύνονται με μία ενιαία πομπή στο Λιμάνι. Εκεί τελείται η κοινή δέηση, σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης και ιδιαίτερου συμβολισμού για την πόλη μας.

Πώς εξελίσσεται στο πέρασμα του χρόνου και σε ποια κατεύθυνση κινείται ο Δήμος ως προς αυτό;

Αυτό που ξεκίνησε ως ένα τοπικό, αυθεντικό έθιμο, εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τη Ναύπακτο και σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της Μεγάλης Εβδομάδας στη χώρα. Η δική μας κατεύθυνση ως Δήμος είναι σαφής. Οφείλουμε πρωτίστως να διαφυλάξουμε τον κατανυκτικό και θρησκευτικό χαρακτήρα της Μεγάλης Παρασκευής, αλλά ταυτόχρονα οργανώνουμε καλύτερα την εμπειρία του επισκέπτη εντάσσοντας την Ημέρα αυτή σε μια ευρύτερη στρατηγική ήπιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Στο πέρασμα των ετών εκτός από την Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Φιλαρμονική που συνοδεύει την πομπή των Επιταφίων, ανέλαβε σημαντικό μέρος η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου που πριν την άφιξη της πομπής στο Λιμάνι, μας εισάγει με απόλυτο σεβασμό στο πνεύμα της Ημέρας αποδίδοντας θρησκευτικούς ύμνους και τα Εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής. Τα τελευταία χρόνια επίσης, έχουμε τη χαρά να συμπράττουν σημαντικές φωνές και αφηγητές. Φέτος, για παράδειγμα, συμμετέχει ο σολίστ τενόρος Αντώνης Κορωναίος, οι μουσικοί Ηλίας Καλούδης και Γιώργος Κονής, καθώς και η Παιδική-Νεανική Χορωδία Ναυπάκτου, ενώ απαγγέλει η ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού.