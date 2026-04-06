Πάτρα: Στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο ο Αρχιεπίσκοπος κκ Ιερώνυμος- ΦΩΤΟ

Την Κυριακή των Βαΐων
Στην Πάτρα βρέθηκε την Κυριακή των Βαΐων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας κκ Ιερώνυμος.
Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας βρ'εθηκε στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο της Πάτρας,.
Σε ανάρτησή της η Βάσω Κοντογεώργη αναφέρει:
Σήμερα Κυριακή των Βαΐων ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μας επισκέφτηκε ξανά στον Ιστιοπλοϊκό όμιλο Πατρών. Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερή και ευλογημένη, που αυτές τις άγιες μέρες πήραμε την ευχή του!
Kαι δημοσίευσε τη σχετική φωτογραφία
