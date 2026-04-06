Τι έλεγε το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τι ανακοίνωσε σήμερα - Η απόσταση μέχρι το 2027

Από τις δεσμεύσεις του 2019 για πάταξη της διαφθοράς, στις εξαγγελίες για μέτρα… μετά το 2027

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρωθυπουργό να αποδίδει ευθύνες στις «διαχρονικές παθογένειες» του κράτους και να μεταθέτει κρίσιμες θεσμικές παρεμβάσεις, όπως το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, για μετά τις εκλογές του 2027.

Η επιλογή αυτή εγείρει εύλογα ερωτήματα, καθώς η αντιμετώπιση της διαφθοράς παρουσιάζεται ως προτεραιότητα, χωρίς ωστόσο άμεση εφαρμογή μέτρων. Για την αντιπολίτευση, η εξαγγελία αυτή μοιάζει περισσότερο με πολιτική υπόσχεση παρά με άμεση μεταρρυθμιστική βούληση.

Την ίδια ώρα, επανέρχονται στο προσκήνιο δηλώσεις του ίδιου από το 2019, όταν, ως νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, είχε δεσμευτεί για ένα επιτελικό κράτος που θα εξαλείψει τα φαινόμενα ρουσφετιού και θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια διοίκηση.

Επτά χρόνια μετά, η σύγκριση λόγων και πράξεων τροφοδοτεί την κριτική, με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργεί ως καταλύτης. Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν πρόκειται για καθυστέρηση στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων ή για αδυναμία εφαρμογής τους.

Σε κάθε περίπτωση, το πολιτικό διακύβευμα μεταφέρεται πλέον στο πεδίο της αξιοπιστίας — και η τελική κρίση ανήκει στους πολίτες.

#tags Κυριάκος Μητσοτάκης Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
