σπιράλ: Ασύλληπτη προπαγάνδα στα Δελτία Τύπου του Δήμου Πατρέων

Αδιανόητο «παραμύθιασμα» των δημοτών επιδιώκει ο συντάκτης των Δελτίων Τύπων του Δήμου Πατρέων, θεωρώντας πως οι αναγνώστες δεν έχουν άλλο τρόπο ενημέρωσης παρά μόνο τα προπαγανδιστικά κείμενα της Δημοτικής Αρχής, αναφέρει ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης σπιράλ με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά.

Ενδεχομένως ισχύει, καθώς η προσπάθεια παραπληροφόρησης καλά κρατεί και ενίοτε επιτυγχάνει τον σκοπό της. Πιθανολογούμε πως η σκέψη που πρυτανεύει έχει ως εξής: «Σιγά τώρα, οι εκατό που πήγαν στην εκδήλωση είδαν, ας γράψουμε εμείς αυτά που θέλουμε για να τα διαβάσουνε οι χιλιάδες». Και όπως σκέφτονται, πράττουν.

Αφορμές για το παραπάνω σχόλιο μάς έδωσαν δύο πρόσφατα Δελτία Τύπου που εκπορεύτηκαν από το γραφείο του Δημάρχου Πατρέων και τα οποία επιχειρούν να καταστήσουν το άσπρο, μαύρο. Θα το κατάφερναν ακόμα και με εμάς ως αναγνώστες, μόνο που το σπιράλ παραβρέθηκε και στην εκδήλωση του Συλλόγου «Μίτος» στην Αγορά Αργύρη την περασμένη Τετάρτη και στη δράση για τα αδέσποτα στην Πλάζ την Κυριακή των Βαΐων. Δυστυχώς για την δημοτική αρχή, διαπιστώσαμε με τα μάτια και τα αυτιά μας τόσο την οργή προς την Αντιδήμαρχο Βίβιαν Σαμούρη και τη θρασύτατη εισήγησή της, όσο και τη μειωμένη ανταπόκριση των Πατρινών στην εξόφθαλμα πρόχειρη δράση για υιοθεσία ζώων.

Για τις επίσημες ανακοινώσεις του δήμου, όλα πήγαν καλά και στις δύο εκδηλώσεις. Οι συντάκτες τους αποδεικνύονται μετρ της τέχνης της προπαγάνδας, επιστρατεύοντας μισές αλήθειες, αποκρύψεις και ασύλληπτες υπερβολές. Ιδού κάποιες αντιφάσεις, ενδεικτικές της χαώδους απόστασης ανάμεσα στο τι πραγματικά έγινε στις δύο εκδηλώσεις και στο τι ισχυρίστηκαν πως έγινε, μέσα από τα κείμενα που εκδόθηκαν:

- Η Αντιδήμαρχος έδωσε στη δημοσιότητα μόνο την ομιλία της με την κατακλείδα «δεσμευόμαστε να είμαστε δίπλα σας με πράξεις», αποκρύπτοντας την εύλογη διαμαρτυρία μελών του συλλόγου και του πάνελ για την παντελή αναποτελεσματικότητα της δημοτικής αρχής σε σχέση με το αίτημα στέγασης του «Μίτου».

- Πίσω από τη φράση «πλήθος κόσμου» για την εκδήλωση για τα αδέσποτα κρύφτηκε η αποτυχία της δράσης. Ούτε στατιστικά στοιχεία για τις υιοθεσίες δόθηκαν (όπως σε άλλους δήμους), ούτε φορείς πέραν των διοργανωτών δεν αναφέρθηκαν (γιατί απλούστατα δεν προσήλθαν), ούτε για την προχειρότητα και τις ατέλειες γράφτηκε τίποτα (ο γιατρός, έφυγε, η μουσική έκλεισε, οι δραστηριότητες μισο-έγιναν, το κείμενο όμως… πλήρες).

Αναρωτιόμαστε τι «τερατουργήματα» γράφονται σε δελτία τύπου όπου η αντιπολίτευση δεν δίνει καν το παρόν. Όλα αυτά τα χρόνια που το σπιράλ υπηρετεί την αυτοδιοίκηση από την θέση της αντιπολίτευσης, έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές το άσπρο να γίνεται μαύρο από την δημοτική αρχή. «Παλιά τους τέχνη κόσκινο» η προπαγάνδα, μόνο που τελευταία έχουν… ξεσαλώσει. Πατρινοί το νου σας.

Εμείς με την αρθρογραφία μας θα εξακολουθούμε να λέμε την αλήθεια στους δημότες της Πάτρας και να τους ενημερώνουμε για την δημοτική πραγματικότητα.