Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Στο έλεος της εγκατάλειψης η Δημόσια Οδοντιατρική Φροντίδα στην Ελλάδα»

Ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κατέθεσε ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση στη Δημόσια Οδοντιατρική Φροντίδα, επισημαίνοντας τη δραματική υποστελέχωση και την παρατεταμένη καθυστέρηση εφαρμογής νόμων που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των οδοντιατρικών υπηρεσιών.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Η κατάσταση στη Δημόσια Οδοντιατρική Φροντίδα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της υποβάθμισης και αγγίζει τα χαρακτηριστικά λειτουργικής κατάρρευσης, με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και το τεκμηριωμένο υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας (ΠΑ.Σ.ΟΔ.Δ.Υ.), η κυβέρνηση επιλέγει συστηματικά να αγνοεί αιτήματα που όχι μόνο είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα αλλά και, σε μεγάλο βαθμό, δεν συνεπάγονται δημοσιονομικό κόστος με αποτέλεσμα η δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα να παραμένει ο «φτωχός συγγενής» του συστήματος υγείας.

Ειδικότερα, νόμοι που η ίδια η Πολιτεία ψήφισε, όπως ο Ν. 4486/2017 για την «Οδοντιατρική Ομάδα», παραμένουν ανεφάρμοστοι επί χρόνια, εκθέτοντας ασθενείς και επαγγελματίες σε κινδύνους εφόσον εκτελούνται επεμβατικές πράξεις χωρίς εξειδικευμένο βοηθό, κατά παράβαση κάθε κανόνα ασφάλειας.

Επιπλέον, η μη έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης (Ν. 4931/2022) για τα κριτήρια επιλογής Συντονιστών στις Μονάδες Υγείας συντηρεί ένα καθεστώς αυθαιρεσίας, πελατειακών επιλογών και αποκλεισμού των οδοντιάτρων από θέσεις ευθύνης. Να προσθέσουμε επίσης και τα παρωχημένα οργανογράμματα χωρίς πρόβλεψη ελάχιστου αριθμού οδοντιάτρων ανάλογα με τις ανάγκες και τις κλίνες, χωρίς πρόβλεψη βοηθών οδοντιατρείου και χωρίς σαφή αναφορά για τη σύσταση οδοντιατρικών τμημάτων στα νοσοκομεία, όπως προβλέπεται για το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό.

Η δραματική υποστελέχωση – με λιγότερους από 700 οδοντιάτρους σε όλη τη χώρα – οδηγεί σε πρακτική αδυναμία κάλυψης των βασικών αναγκών του πληθυσμού. Η αναλογία 1 οδοντιάτρου ανά 15.000 κατοίκους καθιστά σχεδόν αδύνατη, την πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια υγεία. Την ίδια στιγμή, η πίεση για «μαζική εξυπηρέτηση» περιστατικών, χωρίς σεβασμό στα διεθνή επιστημονικά πρωτόκολλα, μετατρέπει τη δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη σε υπηρεσία χαμηλής ποιότητας και αυξημένου κινδύνου.

Επειδή η στοματική υγεία αποτελεί βασικό πυλώνα της δημόσιας υγείας,

Επειδή η έλλειψη δημόσιων οδοντιατρικών υπηρεσιών πλήττει ευθέως τους πολίτες, ιδίως τους οικονομικά ασθενέστερους,

Επειδή η παρούσα κατάσταση ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών,

Επειδή η μη εφαρμογή ήδη ψηφισμένων νόμων εκθέτει τη χώρα και το σύστημα υγείας,

Επειδή τα αιτήματα του κλάδου είναι σε μεγάλο βαθμό ώριμα, τεκμηριωμένα και χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Γιατί, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις, δεν έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια επιλογής Συντονιστών Επιστημονικής Λειτουργίας και ποιοι ευθύνονται για την καθυστέρηση;

2. Για ποιο λόγο παραμένει ανενεργή επί σειρά ετών η «Οδοντιατρική Ομάδα» και πότε προτίθεται το Υπουργείο να εφαρμόσει τον σχετικό νόμο;

3. Ποιο είναι το σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για μαζικές προσλήψεις οδοντιάτρων δεδομένου ότι οι υπηρετούντες σήμερα δεν καλύπτουν ούτε το 50% των ελάχιστων αναγκών της χώρας;

4. Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε αναμόρφωση των οργανισμών λειτουργίας των υγειονομικών μονάδων, με πρόβλεψη αυτοτελών οδοντιατρικών τμημάτων και θέσεις εξειδικευμένων βοηθών Οδοντιατρείου;

5. Αναγνωρίζει την πολιτική ευθύνη για τη συνεχιζόμενη απαξίωση της Δημόσιας Οδοντιατρικής Φροντίδας και ποια άμεσα μέτρα θα λάβει για την αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης της;