Τραμπ: Μπορούμε να τους τσακίσουμε σε μια νύχτα - Πάνω από 155 αεροπλάνα για τη διάσωση του πιλότου

Περισσότερα από 155 αεροσκάφη επιχείρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου, που χάθηκε μετά την πτώση του F-15 δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέο διάγγελμά του για τον πόλεμο στο Ιράν, εκτοξεύοντας παράλληλα νέες απειλές ότι οι αμερικανικές δυνάμεις μπορούν να «τσακίσουν» τις ιρανικές «μέσα σε μια νύχτα».

«Και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι η αυριανή» προειδοποίησε.



Μιλώντας πιο αναλυτικά για την επιχείρηση διάσωσης του πιλότου, ο Τραμπ δήλωσε ότι «κανείς δεν έχει τα μέσα που έχουμε εμείς». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «ιστορική» την επιχείρηση και σημείωσε πως διέταξε «τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν ό,τι ήταν απαραίτητο για να φέρουν τους γενναίους πολεμιστές μας πίσω στην πατρίδα».

Στο πλαίσιο της αποστολής, αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν 21 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο ότι χρησιμοποιήθηκαν 21 αεροσκάφη στην επιχείρηση για τη διάσωση του πρώτου μέλους του πληρώματος και άλλα 155 στην δεύτερη αποστολή διάσωσης. Πρόσθεσε ότι δύο μεταγωγικά αεροσκάφη κόλλησαν στην άμμο και χρειάστηκε να ανατιναχθούν.

Σε ό,τι αφορά την δεύτερη επιχείρηση ο στρατός ανέπτυξε 155 αεροσκάφη, τέσσερα βομβαρδιστικά, 64 μαχητικά, 48 αεροσκάφη ανεφοδιασμού και 13 αεροσκάφη διάσωσης.

Την ίδια ώρα, σημείωσε πως «κάποιος διέρρευσε την πληροφορίας ότι σώσαμε τον ένα πιλότο και ψάχνουμε τον δεύτερο».

«Έτσι το έμαθαν οι Ιρανοί. Εμείς θα τον βρούμε αυτόν τον άρρωστο άνθρωπο που διέρρευσε την πληροφορία και εξαιτίας του κινδύνευσαν πολλοί στρατιωτικοί.», είπε ο Τραμπ.