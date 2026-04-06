Αιγείρα: Ολοσχερής καταστροφή του Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου στη Βελλά από πυρκαγιά- ΒΙΝΤΕΟ

Επτά πυροσβεστικά οχήματα από Αίγιο και Ακράτα επιχείρησαν για την κατάσβεση
Θλίψη προκαλούν οι εικόνες από την ολοσχερή καταστροφή του Ιερού Ναού Κοίμησης της Θεοτόκου στη Βελλά Αιγείρας, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 7 πυροσβεστικά οχήματα από Αίγιο και Ακράτα, υπό την καθοδήγηση των διοικητών Παναγιώτη Πετρόπουλου και Ανδρέα Ζαφειρόπουλου, αντίστοιχα, όπως γράφει το filodimos.gr.
Ωστόσο, ο ναός -η κεντρική εκκλησία του ορεινού χωριού- δεν κατάφερε να σωθεί, αφήνοντας πίσω του εικόνες αποκαρδιωτικές.
Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ακράτας.
