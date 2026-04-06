Ο Τραμπ στέλνει διπλό μήνυμα στην Τεχεράνη- Συνομιλία ή συνέπειες

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κινείται σε μια εύθραυστη και επικίνδυνη ισορροπία απέναντι στο Ιράν, συνδυάζοντας πιέσεις με περιορισμένα περιθώρια διαλόγου.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ξεκαθάρισε ότι «το Ιράν έχει επιλογή», σκιαγραφώντας ένα σαφές δίλημμα: είτε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον είτε κλιμάκωση μέσω εκτεταμένων επιθέσεων. Η προτροπή «να επιλέξουν σοφά» και η έμφαση ότι «αυτός ο πρόεδρος δεν μπλοφάρει» επαναφέρουν τη γνώριμη τακτική πίεσης που συνδέεται με τον Τραμπ, όπου η διπλωματία συνοδεύεται από την απειλή ισχύος.

Παρά ταύτα, ουσιαστική πρόοδος σε διαπραγματεύσεις δεν έχει καταγραφεί. Ο ίδιος ο Τραμπ απέρριψε ως «ανεπαρκή» μια «σημαντική πρόταση» από την Τεχεράνη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Την ίδια στιγμή, πληροφορίες παρουσιάζουν το Ιράν να διατηρεί σκληρή διαπραγματευτική στάση, προβάλλοντας υψηλές απαιτήσεις και αντιμετωπίζοντας με επιφυλακτικότητα τις αμερικανικές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, σε τηλεφωνικές του συνεντεύξεις, ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας, παράλληλα όμως, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο καταστροφικών πληγμάτων σε ιρανικές υποδομές.

Οι απειλές αυτές, ωστόσο, ανοίγουν ένα βαθύτερο και πιο σκοτεινό ερώτημα. Τι συμβαίνει όταν οι εντολές αγγίζουν τα όρια, ή και ξεπερνούν το διεθνές δίκαιο;

Η προειδοποίηση του Τραμπ για μαζικούς βομβαρδισμούς πολιτικών υποδομών στο Ιράν θέτει τους Αμερικανούς στρατιωτικούς μπροστά σε ένα οξύ δίλημμα υπακοή ή άρνηση και μαζί, ηθική ευθύνη.

Με μια ωμή, σχεδόν εκρηκτική ρητορική, ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε τελεσίγραφο έως την Τρίτη το βράδυ (ώρα Ουάσινγκτον), απαιτώντας το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας διαφορετικά με μια συνδυασμένη επίθεση που περιέγραψε ως «Ημέρα Σταθμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ημέρα Γεφυρών – όλα μαζί».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε: «Δεν θα έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο!!! Ανοίξτε τα γαμ@μένα Στενά, τρελοί, αλλιώς θα ζείτε στην Κόλαση».