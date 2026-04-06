Παλλήνη: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός με tie wrap στο λαιμό- Έρευνα στο σπίτι του

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας περίπου 50 ετών στην Παλλήνη, επί της οδού 541 π.Χ, φέροντας δύο δεματικά καλωδίων (ταιράπ) δεμένα στον λαιμό, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Το πτώμα εντόπισε ο ιδιοκτήτης κατοικίας από τον πρώτο όροφο του σπιτιού του, το οποίο βλέπει στον δρόμο. Ο ίδιος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να ξεκινούν ενδελεχείς έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου.

Στο σημείο έφτασε και ιατροδικαστής, ο οποίος αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου και να διευκρινίσει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αυτοχειρία. Παράλληλα, σύμφωνα με τη ΕΡΤ, οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση της σορού, ενώ αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του άνδρα, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο εντοπισμού, προκειμένου να συνομιλήσουν με τα συγγενικά του πρόσωπα.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συλλέγουν στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος και να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας.