Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση του Άκη Αξιώτη, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από τον πρωί της Τετάρτης 25 Μαρτίου από την Αγία Παρασκευή. Ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή βρέθηκε νεκρός το Σάββατο 4 Απριλίου.

Τέσσερις μέρες αργότερα, ενεργοποιήθηκε Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής, όμως δεν υπήρχε καμία πληροφορία. Την περασμένη Παρασκευή, η οικογένειά του απευθύνθηκε στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, Φως στο Τούνελ στο Mega, όπου η μητέρα του έκανε μια σπαρακτική έκκληση για το παιδί της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η μητέρα του 47χρονου δήλωσε: "Το βρήκαν το παιδί, σκοτωμένο το παιδί. Ο ιατροδικαστής θα μας πει τώρα. Το είχανε λέει μέσα σε ένα οικόπεδο βάλει. Μια γυναίκα λέει το είδε εκεί, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Αχ, τα πάντα ήτανε. Έγραφε τραγούδια, έκανε, έπαιζε με τον θείο του, με τον Μανισαλή. Ο Μανισαλής ήτανε ο μεγάλος συνθέτης. Είπε χιλιάδες τραγούδια δεν μπορώ να τα θυμηθώ τώρα. Τον είχε πιο πολύ και από πατέρα του και η αδερφή μου. Τον είχανε, ένα παιδί είχανε, τι να σου πω, τον λατρεύανε όλοι. Πολύ μεγάλη αγάπη. Και του έλεγε επειδή δεν μπορούσε να παίξει τελευταία, είχε και Parkinson ο γαμπρός μου, του έλεγε "Νονέ”, γιατί τον είχε βαφτίσει κιόλας, "να παίξω μια μουσική εγώ να δω αν σ' αρέσει να βάλουμε σε αυτά τα τραγούδια;”

Ήταν το καλύτερο παιδί που υπήρχε. Μπορεί να τον έβριζες, να τον έδερνες και σε λίγο να έλεγε "Έλα μωρέ, δεν πειράζει, πώς το 'κανες;” "Συγγνώμη”, να του έλεγαν, "Τελείωσαν όλα, τα ξέχναγε”. Δεν είχε κακία μέσα του ποτέ. Ήταν της εκκλησίας, ήταν άλλο πράγμα. Εάν έφευγε μια ώρα-δύο από το σπίτι, θα με έπαιρνε δυο-τρία τηλέφωνα. "Ε, μανούλα, θα έρθω την τάδε ώρα”", περιέγραψε η μητέρα του.