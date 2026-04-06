Guardian για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Yπεκφυγή» το μήνυμα Μητσοτάκη

Στα διεθνή πρωτοσέλιδα βρέθηκε η Ελλάδα εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Guardian να αφιερώνει εκτεταμένο άρθρο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο, η δέσμευση του πρωθυπουργού να αντιμετωπίσει το «βαθύ κράτος» και την εδραιωμένη διαφθορά, εν μέσω παραιτήσεων υπουργών και αυξανόμενων πιέσεων για πρόωρες εκλογές.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «βαθύ κράτος» που, όπως λέει, μαστίζει τη χώρα, καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει μια αυξανόμενη πολιτική κρίση σχετικά με ένα σκάνδαλο απάτης στον αγροτικό τομέα που έχει αναγκάσει πολλούς υπουργούς της κυβέρνησης σε παραίτηση» αναφέρει ο Guardian, σε άρθρο του που φιλοξενείται στο πρωτοσέλιδό του, ως δεύτερο θέμα, μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Ο Guardian αναφέρει ότι στο «διάγγελμά» του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να περιορίσει τη ζημιά, περιγράφοντας τις αποκαλύψεις ως «σημείο καμπής» κάτι που ενίσχυσε τη δέσμευσή του να ξεριζώσει την εδραιωμένη διαφθορά. «Προσπαθώ να μετατρέψω την Ελλάδα σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος», είπε, αναγνωρίζοντας το διαδεδομένο πελατειακό πολιτικό σύστημα της χώρας.

Στο ίδιο άρθρο περιγράφεται η διαφθορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις τελευταίες εξελίξεις μετά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και την εμπλοκή υπουργών, πρώην και νυν, και βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, και αναφέρει πως «Οι ψευδείς ισχυρισμοί φέρονται να αφορούσαν φυτείες μπανάνας στον Όλυμπο, ελαιώνες σε εγκαταστάσεις της στρατιωτικής αεροπορίας και αρχαιολογικούς χώρους που αναφέρονται ως βοσκοτόπια για ζώα. Καθώς οι επιπτώσεις του σκανδάλου δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης, οι εκκλήσεις για πρόωρες εκλογές έχουν αυξηθεί. Η κριτική στον Μητσοτάκη, ο οποίος συνήθως είναι ένας επιδέξιος χειριστής κρίσεων, έχει επίσης αυξηθεί, παρά το γεγονός ότι η φιλοεπιχειρηματική κυβέρνησή του τονίζει ότι το δόλιο σχέδιο ξεκίνησε δύο χρόνια πριν αναλάβει την εξουσία το 2019».