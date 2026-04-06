Δημοσκόπηση Alco: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βυθίζει τη ΝΔ- Άνοδος για το ΠΑΣΟΚ

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της Alco που παρουσίασε ο Alpha.

Η ΝΔ με ποσοστό 23,8% έναντι 25,1% της δημοσκόπησης του Μαρτίου, σε επίπεδο εκλογικής επιρροής επανέρχεται εκεί που ήταν πριν τον πόλεμο στην πρόθεση ψήφου ενώ μετά από πολύ καιρό υπάρχει άνοδος της εκλογικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ, που συγκεντρώνει 12% έναντι του 10,8% του Μαρτίου.

Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,6% και απώλεια 0,1%, πτώση και για το ΚΚΕ από το 7,4% στο 6,8%, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας, που συνεχίζει τη μείωση των ποσοστών της σημειώνοντας απώλειες από το 7,2% στο 6,3%. Μικρή αύξηση καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,6% έναντι του 4,2% της δημοσκόπησης του Μαρτίου.

Στα σημαντικά της πρόθεσης καταγράφεται η άνοδος του ΠΑΣΟΚ, η οποία οφείλεται στην αυξημένη μετακίνηση ψηφοφόρων από τη ΝΔ, μετά το επιτυχημένο συνέδριο, αλλά και το γεγονός ότι ένας στους 4 ψηφοφόρους κρατά στάση αναμονής είτε δηλώνοντας αναποφάσιστος είτε περιμένοντας την ανακοίνωση των νέων κομμάτων.

Επτά στους 10 ψηφοφόρους κρίνει κακές έως άθλιες τις πρώτες εντυπώσεςι που έχει από την εικόνα των πρώτων ημερών της δίκης των Τεμπών σε επίπεδο οργάνωσης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Alpha.

Σε ποσοστό 92% (61% πολύ και 33% αρκετά) καταγράφεται επίσης μία καθολική ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, με γνώμονα την οικονομία και τις τιμές των προϊόντων. Απορία προκαλεί το 2% των ερωτηθέντων που απαντούν πως δεν ανησυχούν καθόλου.

Επίσης, πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους επικροτούν την αποστολή φρεγατών και F16 στην Κύπρο ενώ θετικά κρίνουν και την ετοιμότητα αντίδρασης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι ψηφοφόροι καταλογίζουν σχεδόν πλήρη απουσία ενσυναίσθησης στην κυβέρνηση ενώ εξακολουθεί να υπάρχει η αντίληψη της απόσταση από τις πολιτικές της ΝΔ σε ό,τι ενδιαφέρει κοινωνία καθώς το 74% κρίνει ότι η κυβέρνηση δεν κατανοεί τις ανάγκες του.

Παράλληλα, ποσοστό της τάξης του 70% δηλώσει καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο από την κυβέρνηση και μόλις ένα 19% έχει την αντίθετη άποψη.

Στο ερώτημα αν είναι ικανοποιημένοι οι ερωτηθέντες από την απόδοση της κυβέρνησης λείπει ο Φεβρουάριος, μήνας έναρξης του πολέμου όπου υπήρχε άνοδος των ποσοστών. Διαχρονικά το άθροισμα του «πολύ» και «αρκετά» για την κυβέρνηση δεν διαφέρει. Ενδεχομένως η κυβέρνηση να προσδοκά ότι το «ίσως» μπορεί να αποτελέσει εκλογικό ακροατήριο. Πρόκειται για έναν διαχρονικά σταθερό δείκτη, αλλά όχι ικανοποιητικό, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alco, Κώστα Παναγόπουλο.

Τη ίδια ώρα οι ψηφοφόροι καταλογίζουν αναποτελεσματικότητα και αστάθεια στην κυβέρνηση, με τα ποσοστά σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, να είναι της τάξης του 66% και 52%, αντίστοιχα.

Σαρωτικό είναι και το ποσοστό της τάξης του 73% που καταλογίζουν συγκάλυψη στην κυβέρνηση, θεωρώντας ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Σε επίπεδο διαφάνειας, πριν από 6 μήνες το ποσοστό ήταν στο 14% αλλά χάνοντας πλέον 3 μονάδες, η κυβέρνηση συγκεντρώνει χαμηλό ποσοστό της τάξης του 11%, ούτε καν της μισής της εκλογικής δύναμης δηλαδή. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι ίσως υποβόσκει ένα είδος «βόμβας» με τους ψηφοφόρους ενδεχομένως να ζητούν τιμωρία και όχι εναλλακτική.

Η ερώτηση για το κόμμα Καρυστιανού έγινε ως συμπληρωματική ερώτηση και δεν καταγράφει το σύνολο των ερωτηθέντων καθώς η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε πριν από την ανακοίνωση. Ωστόσο, δίνει, σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο, μία δυνητική εκλογική βάση κοντά στο 15% (10% αρκετά και 5% πολύ), η οποία κρίνεται υψηλή. Οι «δεξαμενές» για το κόμμα Καρυστιανού έχουν να κάνουν με πολίτες που δεν ψήφισαν το 2023 ή είχαν ψηφίσει Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση.