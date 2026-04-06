Σοβαρό τροχαίο στο τούνελ της Παναγοπούλας- Δυο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, στο τούνελ της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα τοιχώματα του τούνελ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δυο ατόμων, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που επέστρεφαν από την εργασία τους.

Η σήραγγα έχει κλείσει και στο σημείο επιχειρούν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβέστες. Η κυκλοφορία των οχημάτων είχε διακοπεί και αποκαταστάθηκε πριν λίγο.

Η κατάσταση των τραυματιών δεν είναι ακόμη γνωστή.