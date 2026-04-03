Πάτρα: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, στο κτίριο Λαδόπουλου, την Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026, ώρα 09:00, με τα παρακάτω θέματα:

1) Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Πατρέων από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με συνολικό ποσό 10.560,00€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το ν.δ. 57/1973 (Α’ 149) και την αρ. 33862/06-05- 2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β΄ 1699), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025 (εισηγήτρια: Α. Βαγενά Σαμούρη - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια)

2) Παραχώρηση χώρου απαγόρευσης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου MY WAY επί της οδού Όθωνος-Αμαλίας (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

3) Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 111.600,00€ σε βάρος του Α.Λ.Ε. 015.2420104 του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων 2026, για τις ανάγκες προετοιμασίας, απεντόμωσης, συσκευασίας και μεταφοράς του συνόλου των βιβλίων, τεκμηρίων, έργων τέχνης, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Δημοτικής Πινακοθήκης από το κτήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο κτήριο του παλαιού Δημαρχείου (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος- Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

4) 1) Έγκριση του από 19-03-2026 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της αριθ. 19/2025 Μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια κεντρικών εξυπηρετητών (servers) για το σύστημα οικονομικής διαχείρισης του δήμου Πατρέων και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού δαπάνης 188.157,60€ (με Φ.Π.Α. 24%), 2) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Π. Γανός - Αρμ. Δ/ντής)

5) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 338.800,00€ σε βάρος του Α.Λ.Ε. 035.2410113 προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων 2026, για την προμήθεια φυτοτεχνικού υλικού στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π.Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)

6) Έγκριση Πρωτόκολλου Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

7) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης για το έργο: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Αστική ανάπλαση Περιοχής Γούβας» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

8) 1) Έγκριση: α) της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδών λόγω των καταστροφών που προέκυψαν από πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Πατρέων (με μισθωμένα μηχανήματα)», συνολικού προϋπολογισμού 359.587,60€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) του Ν.4412/2016, β) των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 8/2026 Μελέτης της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, γ) του από 26-03-2026 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, δ) της ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Α. Δαλαγιώργος - Αρμ. Δ/ντής)

9) 1) Έγκριση των από 16-03-2026 1ου Πρακτικού, 19-03-2026 2ου-3ου Πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορούν στην αξιολόγηση α) των Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, β) των Οικονομικών Προσφορών και γ) Διενέργεια κλήρωσης λόγω ισότιμων προσφορών, 2) Ανάδειξη «προσωρινών αναδόχων» του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Βελτιώσεις – Συντηρήσεις Χαλικοστρωμένων, Ασφαλτοστρωμένων & Τσιμεντοστρωμένων οδών στα όρια του πρώην Δήμου Πατρέων (με μισθωμένα οχήματα)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα βάσει τιμής ανά μηχάνημα, (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων ή των ημερομισθίων ανά μηχάνημα), συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.252.201,60€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Α. Δαλαγιώργος - Αρμ. Δ/ντής)

10) Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2026 που περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου - Αρμ. Δ/ντρια)

11) Έγκριση Σχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων Δήμου Πατρέων χρονικήςπεριόδου 2027-2030 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

12) Πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία), Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την «Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 6002001 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 347/2026, 3 η Τροποποίηση της Πράξης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

13) Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου Κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Ειδικότητας ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για την λειτουργία της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Προώθησης Πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» με Κωδικό ΟΠΣ 6005068 στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6112/2025, 2 η Τροποποίηση της Πράξης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

14) Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού), Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων, Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για το έτος 2026 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου - Αρμ. Δ/ντρια)

15) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από κλήσεις ΚΟΚ, συνολικού ποσού 6.599,44€ από τον ΑΛΕ 000.2790589001 (επιστροφή αχρεωσθήτως εισπραχθέντων εσόδων – φυσικά και νομικά πρόσωπα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου - Αρμ. Δ/ντρια)

16) Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 12.231,00€ από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. – Κατάσταση Φ1193 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

17) Διαγραφή οφειλής ποσού 107,53€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

18) Διαγραφή οφειλής ποσού 1,46€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)