«Πικρά» τα γλυκά λόγω ανατιμήσεων σε ζάχαρη και σοκολάτα - Πού έχουν φτάσει οι τιμές

Ανατιμήσεις υπάρχουν σε αρκετά είδη διατροφής, με τις αυξήσεις σε ζάχαρη και σοκολάτα να εκτοξεύουν τις τιμές των γλυκών στα ύψη.

Όλα τα κόστη είναι αυξημένα λένε οι επαγγελματίες, με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε απόγνωση ενόψει Πάσχα λόγω της ακρίβειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA:

– Σοκολάτες: Από 1,14€ στο 1,56€ τα 100γρ (+36.8%), Από 1,99€ στα 2,48€ τα 60γρ με στέβια (+24.6%)

– Πάστα ferrero: Από 4€ στα 4,50€

– Αμυγδάλου: Από 3,80€ στα 4,20€

– Σοκολατίνα: Από 3,80€ στα 4,30€

– Τρικολόρε: Από 4,20€ στα 4,50€

– Ατομικό εκμέκ: Από 3,60€ στα 4,00€

– Κανταϊφι: Από 12€ ως 25€ το κιλό

– Γαλακτομπούρεκο: Από 18€ ως 27€ (ταψάκι μεγάλο)

– Μπακλαβάς: Από 17€ ως 23€ (ταψάκι μικρό)

– Τούρτα σοκολάτα (6 – 8 ατόμων): 27€

– Τούρτα σοκολάτα (10 – 12 ατόμων): 38€

– Τούρτα black forest (10 – 12 ατόμων): 36€

– Κορμός κάστανο: 29€

– Κορμός σοκολάτα – πορτοκάλι: 26€