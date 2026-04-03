Ακριβό το φετινό Πάσχα για τους καταναλωτές - Πόσο κοστίζει το τραπέζι

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΙΝΚΑ
Αυξημένο από 14% έως και 20% θα είναι φέτος το συνολικό κόστος του πασχαλινού τραπεζιού για τους καταναλωτές σε σχέση με το 2025, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το τραπέζι αυτό εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στα 412,29 ευρώ για 6 έως 8 άτομα το 2026 έναντι 361,95 ευρώ το 2025.
Όπως επισημαίνεται, το συνολικό κόστος αφορά την κάλυψη των αναγκών για 6-8 άτομα, τόσο για το τραπέζι το βράδυ της Ανάστασης όσο και της Κυριακής του Πάσχα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης των καταναλωτών, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
- Αρνί 10 κιλά ×16 ευρώ το κιλό =160 ευρώ αλλά η τιμή αφορά στην επαρχία, γιατί σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη μπορεί να φτάσει στα 18 ευρώ και άνω το κιλό.
- Κοκορέτσι 1,5 κιλό =24 ευρώ
- Μαρούλια 2×1 ευρω = 2,00 ευρώ
- Κρεμμύδια φρέσκα 2×0,95=1,90 ευρώ
- ‘Ανηθος 1 ματσάκι ×0,90 =0,90 ευρώ
- Ντομάτες 1 κιλο ×3,20=3,20 ευρώ
- Αγγούρια 2×0,90=1,80 ευρώ
- Τζατζίκι 1 κιλό 4,00 Euro+0,90 =4,90 ευρώ
- Μαγειρίτσα ( μισό κιλό συκώτι 8 + ζαρζαβατικα) = 13,00 ευρώ
- Τυρί φέτα 1/2 κιλό 14 το κιλό =7,00 ευρώ
- Τυρί γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα ( 19 το κιλό ) 1/2 κιλό =9,50 υρώ
- Ψωμί 1 κιλό 2,40 ευρώ
- Αυγά κόκκινα βαμμένα στο σπίτι 20 ×0,60 =12 + (1,80×2)=3,60 σύνολο 15,60 ευρώ
- Κάρβουνα 20 κιλά ×1,80=36,00 ευρώ.. Ανάλογα με τον καιρό μπορεί να χρειαστούν και 30 κιλά κάρβουνα.
- Κουλούρια σπιτικά
1 κιλό αλεύρι ×1,80+βούτυρο γάλακτος 600 γραμμάρια 10,90+βανίλιες 0,99+5 αβγά ×0,60=3,00 σύνολο 16,69 ευρώ
- Τσουρέκι 1 κιλό =22,00 ευρώ
- Κρασί χύμα 1 1/2 ×5=7,50 ευρώ
- Μπύρες 10 των 500 ml ×2,30=23,00 ευρώ
- Αναψυκτικά 6 × 0,330 ml =5,60 ευρώ
- Φρούτα διάφορα όπως μήλα, φράουλες, πορτοκάλια, μπανάνες =11,00 ευρώ
- Διάφορα γλυκά 22,00 ευρώ
- Διάφορα άλλα έξοδα (ρεύμα, λάδι, ξύδι, λεμόνια, αλάτι, πιπέρι, σπάγκο, βελόνα, σφικτήρες) 22,00 ευρώ.
