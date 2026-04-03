Ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα - Η ανάρτηση Κολυδά

Σύμφωνα με τον ίδιο, “οι πιθανότητες για πτώση της θερμοκρασίας μετά τη Μ. Πέμπτη είναι περίπου 70–80%, ενώ να διατηρηθεί και προς Κυριακή του Πάσχα είναι χαμηλότερη βεβαιότητα, περίπου 50–60%, γιατί εκεί μεγαλώνει αρκετά η διασπορά”.

Έπειτα, όπως λέει ο ίδιος, “από 10 προς 12 Απριλίου, η μαύρη γραμμή του ensemble mean κατεβαίνει, περίπου προς τους 3–4°C, ενώ αρκετά μέλη πέφτουν ακόμη χαμηλότερα. Άρα πράγματι το κυρίαρχο σήμα είναι ψυχρότερη εξέλιξη μετά τη Μ. Πέμπτη“.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, μέχρι περίπου τη Μεγάλη Πέμπτη “οι τιμές στα 850 hPa ανεβαίνουν και κορυφώνονται κοντά στους 9–10°C. Μιλάμε συνεπώς για θερμοκρασίες στην επιφάνεια της τάξεως των 22-23°C”.

Αυξημένες θα είναι οι θερμοκρασίες μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη στην Αθήνα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά , αλλά μετά αναμένεται να αλλάξει ξανά το σκηνικό του καιρού μέχρι και το Πάσχα.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid02kmgEUcVCXwFXcTsVtYcBLozXWmbeEq6jeqw5eAY6j7s2pLhPjXMwMqPPtEv5yfJPl%26id%3D760859466&show_text=true&width=500" width="500" height="527" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΜΕΤΕΩΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το μετεώγραμμα για την Αθήνα δείχνει ότι μετά τη Μεγάλη Πέμπτη αυξάνονται οι πιθανότητες για πτώση της θερμοκρασίας, ενώ για βροχές στο τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας και την Κυριακή του Πάσχα υπάρχει προς το παρόν μόνο μέτρια και όχι ισχυρή ένδειξη.

Μέχρι περίπου τη Μεγάλη Πέμπτη οι τιμές στα 850 hPa ανεβαίνουν και κορυφώνονται κοντά στους 9–10°C. Μιλάμε συνεπώς για θερμοκρασίες στην επιφάνεια της τάξεως των 22-23°C. Αμέσως μετά, από 10 προς 12 Απριλίου, η μαύρη γραμμή του ensemble mean κατεβαίνει, περίπου προς τους 3–4°C, ενώ αρκετά μέλη πέφτουν ακόμη χαμηλότερα.

Άρα πράγματι το κυρίαρχο σήμα είναι ψυχρότερη εξέλιξη μετά τη Μ. Πέμπτη.

Το σενάριο αυτό φαίνεται αρκετά ισχυρό για το διάστημα Μ. Παρασκευή έως και Μ. Σάββατο, γιατί εκεί η πλειονότητα των μελών συγκλίνει σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις 8–9 Απριλίου. Δεν μιλάμε όμως για ακραίο ψύχος· μιλάμε για σημαντική πτώση σε σχέση με την πρόσκαιρη ζέστη που προηγείται.

Οι πιθανότητες για πτώση της θερμοκρασίας μετά τη Μ. Πέμπτη είναι περίπου 70–80%, ενω να διατηρηθεί και προς Κυριακή του Πάσχα είναι χαμηλότερη βεβαιότητα, περίπου 50–60%, γιατί εκεί μεγαλώνει αρκετά η διασπορά.

Για τον άστατο καιρό το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, το γράφημα δίνει μόνο ασθενές έως μέτριο σήμα. Στο κάτω μέρος, τα σήματα υετού υπάρχουν σε κάποια μέλη αλλά δεν είναι γενικευμένα. Άρα το Μ. Σάββατο η πιθανότητα αστάθειας ή τοπικών φαινομένων βρίσκεται περίπου στο 30–40%, ενώ την Κυριακή του Πάσχα περίπου στο 25–35%, με μάλλον πιο αβέβαιο σήμα.

Το τελικό μας συμπέρασμα είναι ότι το κυρίαρχο σήμα είναι ψυχρότερη εξέλιξη μετά τη Μ. Πέμπτη.