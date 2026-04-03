Το Αρσάκειο διοργανώνει Θερινά Σχολεία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, διοργανώνει Θερινά Σχολεία (Summer Schools) σε συνεργασία με Εργαστήρια Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών από 22-26/6/2026 και ώρα 9:30-14:00.

Οι συνεργασίες αυτές αφορούν στους μαθητές της Β΄(μόνο για τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών), Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου, δημοσίων και ιδιωτικών Σχολείων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις επιμέρους ερευνητικές ομάδες εργασίας και αποσκοπούν στην διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών, στην εξοικείωσή τους με τις ερευνητικές δραστηριότητες που εκπονούνται στα συνεργαζόμενα εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα, στην απόκτηση εμπειριών σε διαφόρους τομείς της τεχνολογίας και των επιστημών και στη διαμόρφωση κατάλληλων κριτηρίων για τις μελλοντικές επιστημονικές τους επιλογές.

Οι μαθητές θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής, που θα τους δοθεί σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 στην Εστία Επιστημών «Κωνσταντίνος Δημητριάδης», στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, όπου και θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των Θερινών Σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή της βεβαίωσης συμμετοχής είναι η φυσική παρουσία των μαθητών στην εκδήλωση της

Εστίας Επιστημών.

Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία των Αρσακείων Σχολείων Πατρών αναφέρεται στα εξής Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια:

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,

Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής & Αυτοματισμού (LMS)

Υπεύθυνος Καθηγητής Θερινού Προγράμματος: Δημήτριος Μούρτζης.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων αιχμής. Το LMS έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το CEU και ευρωπαϊκών βιομηχανικών εταίρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με την ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς και με μια σειρά από "hi-tech" επιχειρήσεις. Το LMS είναι υπό τη διεύθυνση και τον τεχνικό συντονισμό του Αν. Καθηγητή Δημήτριου Μούρτζη. Είναι οργανωμένο σε τρεις διαφορετικούς τομείς:

• Διαδικασίες Παραγωγής, Μοντελοποίηση και Ενεργειακή Απόδοση.

• Ρομπότ, Αυτοματισμοί και Εικονική Πραγματικότητα στη Βιομηχανία

• Συστήματα Παραγωγής

https://www.mead.upatras.gr/en/didaskontes/mourtzis/

Το Θερινό Σχολείο θα διαρκέσει 1 εβδομάδα και θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 20 μαθητές.

Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεύθυνοι Καθηγητές Θερινού Προγράμματος: Γεώργιος A. Σπυρούλιας, Φωτεινή Λάμαρη

Απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και η εκπαίδευση διάρκειας 1 βδομάδας θα γίνει σε δύο ομάδες των πέντε ατόμων (σύνολο 10 άτομα.

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (CEID) και Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εργαστήρια: “Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή” και Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών (ΕΣΜ)

Υπεύθυνοι Καθηγητές Θερινού Προγράμματος: Μιχαήλ Ξένος και Άγγελος Φιλιππάτος.

Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας

Υπεύθυνοι Καθηγητές Θερινού Προγράμματος: Ζωή Λυγερού, Βασίλης Ρούκος, Ιωάννης Δρόσος.

Το ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου αφορούν στους μηχανισμούς ελέγχου που διασφαλίζουν τη γονιδιωματική σταθερότητα, εξασφαλίζοντας την αναπαραγωγή του DNA μία φορά ανά κυτταρικό κύκλο στα ευκαρυωτικά κύτταρα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τυχόν ανωμαλίες σε αυτόν τον έλεγχο μπορούν να οδηγήσουν σε καρκινογένεση. Επιπλέον σκοπός του εργαστηρίου μας είναι να κατανοήσουμε πότε, πού και γιατί τα χρωμοσώματα καθίστανται ευαίσθητα σε θραύσεις, πώς συμβαίνει αυτό από μηχανιστική άποψη και πώς οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης του DNA αποτρέπουν στη δημιουργία αναδιατάξεων του γονιδιώματος που μπορεί να προκαλέσουν καρκινογένεση.

Το εργαστήριό μας επίσης συμμετέχει ενεργά στο πεδίο της γονιδιωματικής επεξεργασίας με τη χρήση της τεχνικής CRISPR/Cas9, είτε με τη δημιουργία νέων, βελτιωμένων εργαλείων γονιδιωματικής επεξεργασίας είτε με την κατανόηση των μηχανισμών ελέγχου της επεξεργασίας ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή γενετική τροποποίηση με μεγαλύτερη ακρίβεια,

προβλεψιμότητα και ασφάλεια. Επιπλέον ενδιαφέροντα: γενετική κληρονομικών ασθενειών και καρκίνου, επιγενετική ρύθμιση της έκφρασης της γενετικής πληροφορίας, ομοιοστατική ρύθμιση της δυναμικής της χρωματίνης και μηχανισμοί απορρύθμισης στον καρκίνο. Το Θερινό Σχολείο θα διαρκέσει 1 εβδομάδα και θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 6 μαθητές.

Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης

Υπεύθυνος Καθηγητής Θερινού Προγράμματος: Κωνσταντίνος Μπαταργιάς.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ερευνητικής ομάδας εστιάζονται στην Εφαρμοσμένη Πληθυσμιακή Γενετική Υδρόβιων Οργανισμών με δυο κύριες κατευθύνσεις: (α) την Ποσοτική Γενετική & Γενετική Βελτίωση Ιχθύων και (β) την Πληθυσμιακή Γενετική Δομή & Διατήρηση Γενετικής βιοποικιλότητας υδρόβιων ειδών με έμφαση στα οικοσυστήματα λιμνοθαλασσών.

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών - Εργαστήριο: Ανόργανης Χημείας

Υπεύθυνοι Καθηγητές Θερινού Προγράμματος: Σταματάτος Θεοχάρης, Αχιλλέας Θεοχάρης.

Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο Βιομοριακής Δυναμικής και Μηχανικής (BioDE lab)

Υπεύθυνος Καθηγητής Θερινού Προγράμματος: Βαγγέλης Δασκαλάκης.

Το Εργαστήριο Βιομοριακής Δυναμικής και Μηχανικής (BioDE Lab) του Πανεπιστημίου Πατρών ασχολείται με μια απλή αλλά θεμελιώδη ερώτηση: πώς λειτουργούν τα μόρια της ζωής; Χρησιμοποιώντας υπολογιστές - και όχι μόνο τους προσωπικούς μας υπολογιστές - προσομοιώνουμε την κίνηση κάθε ατόμου σε πρωτεΐνες και RNA-DNA, σαν να «βλέπουμε» τη ζωή σε ατομική κίνηση.

Θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 5 μαθητές.

Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών - Ομάδες Επιστημών του Σύμπαντος και Θεωρητικής Φυσικής - Υπεύθυνοι καθηγητές: Χάρης Αναστόπουλος, Θεόδωρος Παπανικολάου και Δημήτριος Ζωάκος.

Ομάδα Παρατηρησιακής Αστροφυσικής - Υπεύθυνη Καθηγήτρια Θερινού Προγράμματος: Χριστοπούλου Ελευθερία-Παναγιώτα.

Στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν σε 2 ημέρες 1) διάλεξη σχετικά με την αναζήτηση εξωπλανητών, το σημερινό επίπεδο έρευνας και τις διαστημικές αποστολές και 2) εργαστηριακές ασκήσεις σε ΗΥ στο Υπολογιστικό κέντρο του Τμήματος Φυσικής σχετικά με την αναζήτηση εξωπλανητών με τις μεθόδους Doppler και διέλευσης. Περιλαμβάνονται προσομοιώσεις των παρατηρούμενων ακτινικών ταχυτήτων πραγματικών πλανητών και εισάγεται η έννοια του θορύβου και του κατωφλίου ανίχνευσης στην αστρονομική μέτρηση. Επιπλέον εισάγονται οι βασικές συνθήκες που θεωρούνται απαραίτητες για την ύπαρξη ζωής και διερευνώνται πού στο Σύμπαν είναι πιο πιθανό να πληρούνται αυτές οι συνθήκες.

Θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 20 μαθητές σε κάθε ημέρα.

Εργαστήριο Πειραμάτων Επίδειξης Φυσικής: Υπ. Καθηγήτρια: Π. Καραχάλιου

Σχεδιάζουμε, πειραματιζόμαστε και παρατηρούμε βασικά φαινόμενα της Φυσικής. Διαδραστικό, Διαθεματικό Εργαστήριο Πειραμάτων Φυσικής σε ευρύ φάσμα αντικειμένων όπως Μηχανική, Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, Μαγνητισμός, Οπτική κ.ά. Δίνεται έμφαση στην παρατήρηση φαινομένων γνωστών από την καθημερινή εμπειρία των μαθητών, με στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν σε βασικές έννοιες της Φυσικής.

Το εργαστήριο έχει διάρκεια μιας ημέρας και μπορούν να συμμετέχουν έως 20 μαθητές.

Εργαστήριο Βιοφυσικής και Πολυμερών: Υπ. Καθηγητής: Νίκος Σπηλιόπουλος.

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τίτλος: «Περί Έρωτος»

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Φεβρωνία Νούσια, Επίκουρη Καθηγήτρια ειδίκευσης Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΜΗΜΑΤΑ: Διοίκηση Επιχείρησης, Οικονομικών Επιστημών

Υπεύθυνος Καθηγητής: Κωνσταντίνος Η. Κουνετάς, Κοσμήτορας της Σχολής.

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε εργαστήρια της Σχολής όπως: Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, Το Εργαστήριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και άλλα. Το ακριβές πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Μπορούν να συμμετάσχουν έως 20 μαθητές.

*Μετακίνηση

Καθημερινά το πρωί, θα αναχωρεί λεωφορείο από το κέντρο της πόλης (από την πλατεία Τριών Συμμάχων προς το Πανεπιστήμιο Πατρών και θα επιστρέφει το μεσημέρι μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Το κόστος μετακίνησης για όλες τις ημέρες του προγράμματος: 50€.

*Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή ικανού αριθμού μαθητών.

• Το πρόγραμμα των Θερινών Σχολείων θα πραγματοποιηθεί από 22-26 Ιουνίου 2026 (09:30-14:00).

• Προθεσμία υποβολής της αίτησης ενδιαφέροντος έως την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Όταν συμπληρωθεί ο διαθέσιμος αριθμός θέσεων δεν θα μπορείτε να επιλέγετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

• Σύνδεσμος υποβολής της αίτησης συμμετοχής: https://forms.gle/LD1sKU6JWNiRACMM6