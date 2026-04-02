Κοινωνικός τουρισμός 2026: Οι νέοι κανόνες και οι 300.000 δικαιούχοι για τις επιταγές

Η φετινή εκδοχή του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού δεν αποτελεί απλώς μια επανάληψη των προηγούμενων ετών, αλλά μια ουσιαστική αναδιάρθρωση με στόχο να γίνει πιο προσβάσιμο και πιο ευέλικτο.

Από την 1η Μαΐου 2026, το νέο πλαίσιο ενεργοποιείται νωρίτερα από ποτέ, εισάγοντας αλλαγές στη μοριοδότηση, τη διάρκεια και το εύρος των δικαιούχων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 300.000 επιταγές (vouchers), με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και τα ωφελούμενα μέλη του, δίνοντας τη δυνατότητα για έως έξι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα ξεκινά από τις αρχές Μαΐου και όχι τον Ιούνιο. Η αλλαγή αυτή επιδιώκει να αποσυμφορήσει τους μήνες αιχμής, όπως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, ενώ παράλληλα προσφέρει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν περιόδους χαμηλότερου κόστους.

Προτεραιότητα σε πολύτεκνους και ΑμεΑ

Οι πολύτεκνες οικογένειες αποκτούν πλέον αυξημένη μοριοδότηση, εντασσόμενες στην ίδια κατηγορία προτεραιότητας με τα άτομα με αναπηρία. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις διακοπές για οικογένειες με αυξημένες ανάγκες, ανεξαρτήτως εισοδηματικών περιορισμών.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η πλήρης ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα. Πέρα από τη χορήγηση voucher, εξισώνονται πλέον με τις φυσικές και θετές μητέρες σε όλες τις παροχές προστασίας μητρότητας.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μητέρων, περιλαμβάνοντας:

•φυσικές μητέρες

•θετές μητέρες

•μητέρες μέσω παρένθετης κύησης

•ανάδοχες μητέρες

Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η κοινωνική διάσταση της πολιτικής στήριξης της οικογένειας.

Περισσότερες δωρεάν διανυκτερεύσεις

Σε συγκεκριμένες περιοχές όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις, χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ενίσχυση για περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), όπου παρέχονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ενώ για τις προαναφερθείσες περιοχές η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

•50 ημέρες εργασίας με ασφάλιση ΙΚΑ

•ή 50 ημέρες ειδικής άδειας μητρότητας

•ή επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών

•ή συνδυασμός των παραπάνω που φτάνει τις 50 ημέρες



Παράλληλα, δικαιούχοι είναι και οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.