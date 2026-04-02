Σχολεία: Πότε κλείνουν Γυμνάσια και Λύκεια - Όλες οι ημερομηνίες για εξετάσεις

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού ανακοίνωσε το επίσημο πρόγραμμα λήξης μαθημάτων και εξετάσεων για Γυμνάσια και Λύκεια το σχολικό έτος 2025-2026.

Στα Γυμνάσια, τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Οι μαθητές θα ενημερώνονται για τις ημερομηνίες των εξετάσεων τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την έναρξή τους. Συγκεκριμένα, οι εξετάσεις προγραμματίζονται να διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Στα Λύκεια, η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται νωρίτερα, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόγραμμα των εξετάσεων θα γνωστοποιείται στους μαθητές τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την έναρξή τους, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) καθώς και των Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Όσον αφορά τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των αντίστοιχων λυκείων, αυτές θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να πραγματοποιείται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Η καθορισμένη χρονική ροή για τη λήξη μαθημάτων και τις εξετάσεις στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση και υποστήριξη των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Η έγκαιρη ανακοίνωση των προγραμμάτων επιτρέπει στους μαθητές να προετοιμαστούν κατάλληλα και να διαχειριστούν το χρόνο τους αποτελεσματικά. Επιπλέον, η σαφής ενημέρωση για τις ημερομηνίες έκδοσης αποτελεσμάτων διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ομαλή μετάβαση στην επόμενη σχολική περίοδο ή στα επόμενα εκπαιδευτικά βήματα των μαθητών.



