Ανεβαίνει ο λογαριασμός για το πασχαλινό τραπέζι: Έως 15% πάνω τα αμνοερίφια - «Εκτοξεύεται» η ντομάτα

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινούνται φέτος οι τιμές στο αρνί και στο κατσίκι, ενόψει του Πάσχα, με το παραδοσιακό πασχαλινό τραπέζι να γίνεται ακριβότερο, προκαλώντας προβληματισμό τόσο στους καταναλωτές όσο και στους επαγγελματίες της αγοράς.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της αγοράς, που επιβεβαιώνουν την πίεση που δέχεται η αγορά κρέατος λίγο πριν το Πάσχα, οι τιμές παραγωγού εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που μετακυλίεται σταδιακά και στη λιανική, διαμορφώνοντας ένα πιο ακριβό πασχαλινό τραπέζι σε σχέση με πέρυσι. Βασικό ρόλο στην αύξηση των τιμών παίζουν τα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και ο αφθώδης πυρετός, ιδιαίτερα στη Λέσβο, όπου περίπου 70.000 αμνοερίφια που προορίζονταν για την πασχαλινή αγορά δεν θα διατεθούν λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Άλλοι λόγοι είναι η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων που αυξάνει τα μεταφορικά κόστη αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή ,δημιουργώντας έτσι ένα δυσμενές περιβάλλον για την αγορά και τους καταναλωτές. Η άνοδος των τιμών πετρελαίου επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα από την παραγωγή και την εκτροφή μέχρι τη μεταφορά και τη διάθεση των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στα μανάβικα και στα κρεοπωλεία.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία στις τιμές χονδρικής των κρεάτων που παρουσίασε ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), από τις 27 Μαρτίου, 2 βδομάδες πριν το Πάσχα, η επικρατούσα τιμή στα εγχώρια αρνιά διαμορφώνεται φέτος στα 11 ευρώ/κιλό, από 10 ευρώ/κιλό την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10%. Αντίστοιχα, τα κατσίκια εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, φτάνοντας τα 11,5 ευρώ/κιλό από 10,3 ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση που ξεπερνά το 11%.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό Φεβρουαρίου, δείχνουν ότι η κατηγορία αρνί και κατσίκι σημειώνει αύξηση 12,1% ενώ το μοσχάρι πρωταγωνιστεί με 25,6%.

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και στα οπωροκηπευτικά. Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι, πέρα από το αυξημένο ενεργειακό κόστος των θερμοκηπιακών προϊόντων, σημαντική επιβάρυνση προκαλεί και η μεγάλη αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, η οποία αναμένεται να επηρεάσει και τις επόμενες παραγωγές, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό του κόστους. Στις αυξήσεις, άνοδο καταγράφουν τα αγγουράκια που βρίσκονται στο 1,20 ευρώ τιμή χονδρικής, από 0,80 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ενώ κατακόρυφα ανέβηκε η τιμή της ντομάτας στα 2,30 ευρώ από 0,90 ευρώ πέρυσι.

Επαγγελματίες από την αγορά του Ρέντη, αναφέρουν ότι η τιμή λιανικής στην ντομάτα φτάνει στα 2,90 ευρώ το κιλό, αυτή της πιπεριάς ανάλογα την ποικιλία από 3,30 ευρώ έως 3,90 ευρώ το κιλό και της μελιτζάνας από 3,30 έως 3,80 ευρώ το κιλό ανάλογα και πάλι με την ποικιλία. Το κουνουπίδι επίσης καταγράφει σημαντική άνοδο με τιμή λιανικής 2,20 ευρώ.