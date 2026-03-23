Ακρίβεια: «Εκτοξεύονται» έως 150% οι τιμές στα λαχανικά - Πώς αλλάζει ο πόλεμος τις καταναλωτικές συνήθειες

Εκτός ελέγχου βρίσκονται οι τιμές στα λαχανικά, με τις τιμές χονδρικής να έχουν εκτοξευτεί έως και 150% σε σχέση με πέρυσι και τους καταναλωτές να έχουν περιορίσει τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία.

Σύμφωνα με το δελτίο τιμών χονδρικής πώλησης λαχανικών και φρούτων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) οι ντομάτες διατίθενται προς 2,80 από 1,10 ευρώ με την αύξηση να ξεπερνάει το 150%, τα κολοκύθια προς 1,50 ευρώ φέτος από 1 ευρώ πέρυσι με την αύξηση στο 50% και το κουνουπίδι προς 1,40 από 0,60 ευρώ με την άνοδο της τιμής να φτάνει το 133%.

Μεγάλες ανατιμήσεις

Στα αγγουράκια σήμερα η τιμή χονδρικής είναι στα 0,80 ευρώ το κιλό από 0,70 ευρώ πέρυσι, στα φρέσκα κρεμμύδια στο 1,50 ευρώ από 1,20 ευρώ, στα μαρούλια 0,60 ευρώ το τεμάχιο από 0,40 ευρώ πέρυσι, οι μελιτζάνες 2,50 ευρώ από 1,50 ευρώ και τα μπρόκολα 2,20 από 1,10, ευρώ το κιλό. Σημαντικές είναι οι αυξήσεις και σε άλλα λαχανικά, όπως επίσης και στα λεμόνια με την τιμή χονδρικής να έχει σχεδόν διπλασιασθεί σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές τιμές.

«Κόβουν» και από τα βασικά

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με έρευνα της NielsenIQ που πραγματοποιήθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τις πρώτες ημέρες στα σούπερ μάρκετ κυριάρχησαν αβεβαιότητα και έντονη ανησυχία καθώς Έλληνες καταναλωτές προσάρμοσαν άμεσα τη συμπεριφορά τους υπό το βάρος των εξελίξεων.

Το 57% των καταναλωτών δήλωσε ανήσυχο, ενώ το 27% βίωσε έντονο στρες για το τι θα ακολουθήσει. Το 13% εξέφρασε θυμό, με μόλις ένα 3% να παραμένει αδιάφορο. Επίσης το 72% των καταναλωτών δήλωσε ότι έχει προσαρμόσει τις συνήθειες του, το 35% περιόρισε τις δαπάνες και το 25% μειώνει τις εξόδους του. Παράλληλα, ένα 10% έχει προχωρήσει σε αποθεματοποίηση βασικών προϊόντων. Οι βασικές ανησυχίες εστιάζουν σε πιθανές ανατιμήσεις (22%) και ελλείψεις (19%), ενώ η γεωπολιτική κλιμάκωση και η αύξηση των τιμών καυσίμων προβληματίζουν το 16% και το 14% αντίστοιχα.

