Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στην τελική ευθεία για τις επιστροφές φόρου - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Ανοίγει στις 6 Απριλίου και για φέτος ο κύκλος των κεντρικών συμψηφισμών για τις επιστροφές φόρου, την ώρα που τρέχουν ήδη οι υποβολές των φορολογικών δηλώσεων και τα λογιστικά γραφεία έχουν πάρει «φωτιά».

Αυτό σημαίνει ότι όσοι δικαιούνται επιστροφή φόρου μετά από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσής τους, αλλά έχουν ταυτόχρονα βεβαιωμένες οφειλές προς την εφορία ή άλλες εκκρεμότητες προς το Δημόσιο, θα βλέπουν το ποσό να κατευθύνεται πρώτα στην κάλυψη των χρεών τους, ενώ μόνο αν δεν υπάρχουν οφειλές θα γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων.

Στην πράξη, για να καταλάβει ένας φορολογούμενος τι θα γίνει με ενδεχόμενη επιστροφή, πρέπει να ξεχωρίσει δύο διαφορετικά στάδια, την εκκαθάριση της δήλωσης και τον συμψηφισμό. Με την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται το εκκαθαριστικό, στο οποίο φαίνεται αν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό, χρεωστικό ή μηδενικό. Αν το εκκαθαριστικό είναι πιστωτικό, αυτό σημαίνει ότι προκύπτει επιστροφή φόρου. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το ποσό θα καταβληθεί στον λογαριασμό.

Στις 6 Απριλίου ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, δηλαδή ο συμψηφισμός. Αν ο φορολογούμενος έχει οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες βεβαιωμένες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, η επιστροφή φόρου θα συμψηφιστεί με αυτές τις οφειλές. Αν δεν υπάρχουν οφειλές, τότε το ποσό θα καταβληθεί κανονικά. Αν η επιστροφή είναι μεγαλύτερη από το χρέος, θα σβήσει το χρέος και θα καταβληθεί η διαφορά, ενώ αν είναι μικρότερη, θα μειωθεί το χρέος και δεν θα υπάρξει καταβολή χρημάτων.

Έτσι, από τις 6 Απριλίου και μετά, αρχίζουν να «τρέχουν» οι εβδομαδιαίοι κύκλοι συμψηφισμών και πληρωμών, καθώς η διαδικασία προχωρά σταδιακά για τις δηλώσεις που εκκαθαρίζονται. Για πιο σύνθετες περιπτώσεις που δεν κλείνουν κεντρικά, η ΑΑΔΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα τις χειρίζονται το συντομότερο δυνατό οι αρμόδιες ΔΟΥ ή τα ΚΕΒΕΙΣ.

Τελειώνει ο χρόνος για διορθώσεις

Την ίδια στιγμή, όσοι ανήκουν στην κατηγορία των προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, μέχρι τις 16 Απριλίου μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους και να υποβάλουν αρχική δήλωση εάν διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις. Αν δεν γίνει κάποια ενέργεια, η δήλωση θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16.4.2026.

Για τον φόρο που θα προκύψει από τις φορολογικές δηλώσεις, παραμένει σε ισχύ η εξόφληση σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση έως 31.7.2026. Παράλληλα, η προθεσμία για να κατοχυρωθεί έκπτωση 4% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης έχει μεταφερθεί στις 15.5.2026, υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος θα εξοφληθεί συνολικά έως τις 31.7.2026.

Η γενική προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις λήγει στις 15.7.2026, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία φτάνει έως 31.7.2026.