Πάτρα: Πασχαλινό Bazaar διοργανώνει το "Φωτεινό Αστέρι"

Γίνε κι εσύ Νονός – Νονά αυτό το Πάσχα με το "Φωτεινό Αστέρι". Με αφορμή τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, το Φωτεινό Αστέρι, ένας οργανισμός που στηρίζει οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, διοργανώνει ένα ξεχωριστό Πασχαλινό Bazaar, με στόχο να προσφέρει χαρά και στήριξη σε παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου και ώρες 12:00 – 15:00, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου 126, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια δράση αγάπης, επιλέγοντας χειροποίητες λαμπάδες και γίνοντας συμβολικά νονοί και νονές για ένα παιδί.

Κάθε προσφορά μετατρέπεται σε χαμόγελο και ελπίδα, ενισχύοντας το έργο του οργανισμού και δίνοντας ουσιαστική στήριξη σε οικογένειες που το χρειάζονται. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά προσφοράς και αλληλεγγύης. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα φωτεινό Πάσχα, αναφέρει η σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση.

Η έδρα της εθελοντικής ομάδας «Φωτεινό Αστέρι» βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους 116 και Βορείου Ηπείρου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο: 698 104 4800.