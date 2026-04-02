Πάτρα: Ανοιξιάτικη Γιορτή Δημιουργών στο Πολύεδρο το Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Απριλίου

Ανοιξιάτικη Γιορτή Δημιουργών στο Πολύεδρο το Σάββατο 4 Απριλίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ και την Κυριακή 5 Απριλίου, 10 το πρωί με 5 το απόγευμα.

Θα βρείτε χειροποίητες λαμπάδες, κεριά, wax melts, αρωματικά χώρου, κεραμικά, κοσμήματα, τσάντες, πλεχτά, scrunchies, κουκλάκια, σαπούνια, καλλυντικά, second hand ρούχα, προσφορές βιβλίων και πολλές ακόμα χειροποίητες δημιουργίες.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και δημιουργικά εργαστήρια με διάφορες τεχνικές για ενήλικες και παιδιά.