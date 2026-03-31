Το δράμα εποχής "Primavera" για τον Βιβάλντι, από την Πέμπτη 2-4 στις Ελληνικές αίθουσες

Η Tanweer & η Filmtrade παρουσιάζουν την ταινία με τίτλο "Primavera" του Νταμιάνο Μικελέτο που είναι βασισμένη στη ζωή του Αντόνιο Βιβάλντι. Ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό ντεμπούτο από τον διακεκριμένο σκηνοθέτη όπερας Νταμιάνο Μικελέτο.

Η ταινία βγαίνει την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 στις Ελληνικές αίθουσες & θα την δούμε και στην Πάτρα.

Σύνοψη

Βενετία, 18ος αιώνας. Η Σεσίλια ζει στο Ospedale della Pietà, το μεγαλύτερο ορφανοτροφείο της πόλης, όπου τα πιο ταλαντούχα από τα ορφανά κορίτσια μυούνται στην τέχνη της μουσικής. Ένας αέρας άνοιξης αναστατώνει τη Σεσίλια και η ζωή της αλλάζει για πάντα με την άφιξη ενός νέου δάσκαλου βιολιού.

Το όνομά του: Αντόνιο Βιβάλντι (1678 – 1741). Μέσα από τη από τη μουσική του, η Σεσίλια βρίσκει το θάρρος να αμφισβητήσει το μέλλον που της έχουν επιβάλει και να διεκδικήσει τη δική της φωνή.

Μία από τις μεγαλύτερες ιταλικές παραγωγές της χρονιάς. Μία καθηλωτική ιστορία για τη μουσική, την ελευθερία και τη δύναμη της τέχνης.

Σκηνοθεσία : Νταμιάνο Μικελέτο.

Πρωταγωνιστούν οι: Τέκλα Ινσόλια, Μικέλε Ριοντίνο.

Διάρκεια: 110 λεπτά.

Σενάριο: Ludovica Rampoldi βασισμένο στη νουβέλα του 2009 "Stabat Mater" του Tiziano Scarpa. Αξίζει να σημειωθεί πως η ταινία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο τμήμα Special Presentations του 50ου Toronto International Film Festival στις 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Παίζουν & οι Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, Valentina Bellè, Stefano Accorsi.

