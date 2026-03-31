Πάτρα: Προβολή της ταινίας "Τσίου" από τον Γυμνό Οφθαλμό παρουσία του σκηνοθέτη Μάκη Παπαδημητράτου

Την θρυλική ταινία του Μάκη Παπαδημητράτου "Τσίου" θα προβάλλει ο Γυμνός Οφθαλμός του Νίκου Καββαδία στην Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείον στην Μαιζώνος 172β, την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026.

Ο Γυμνός οφθαλμός διάλεξε το "Τσίου" για να γιορτάσει τα 34 χρόνια (και δύο ημέρες) γλυκιάς ταλαιπωρίας.

Το κέρασμα, όμως, δεν σταματά εκεί. Στην εορταστική και συναισθηματικά φορτισμένη προβολή θα είναι παρών ο δημιουργός της ταινίας Μάκης Παπαδημητράτος, τον οποίο και δημόσια ευχαριστώ, αναφέρει ο Νίκος Καββαδίας προσθέτοντας:

Η αλήθεια είναι, ότι εδώ και πολλά χρόνια, διακαώς επιθυμούσα την προβολή του Τσίου στην Πάτρ(ιδ)α με τον Μάκη παρόντα.

Και, τελικά, το καταφέρνω, ενώ, εδώ και τρεις μήνες είμαι - γιά οικογενειακούς, ας πούμε, λόγους... - σε μια ΝοτιοΜπραζιλιάνικη λιμανίσια τρύπα! Το καταφέρνω, μάλιστα, ΠρωτΑπριλιά! Η αλήθεια είναι, ότι δεν πρόκειται για...ψέμα!

Και ο Τσίου θα προβληθεί και ο Μάκης Παπαδημητράτος (Νώντας στην ταινία) θα είναι στο Θέατρο Λιθογραφείον!

Να σημειώσω, ότι εκείνο το βράδυ της Δευτέρας, 30 Μαρτίου του 1992, που ο γυμνός οφθαλμός "έσκασε" μύτη στην πόλη με την προβολή στην Μεγάλη Οθόνη του κινηματοθεάτρου Πάνθεον της ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ "Μιά Ζωή Ταλαιπωρία" (αυθεντικός τίτλος "Qué he hecho yo para merecer esto? - Τι Έχω Κάνει Γιά Να Το Αξίζω Αυτό?"), δεν μπορούσα ποτέ μου να φαντασθώ, ότι το Ταξίδι θα κρατούσε 34 χρόνια!.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΙΝ-ΕΧΙΖΕΤΑΙ!

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Τόπος: Θέατρο Λιθογραφείον / Μαιζώνος 172Β, Πάτρα / τηλ.: 2610 328394

Πότε: Τετάρτη 1η Απριλίου 2026 & ώρα: 21:00.

Διοργάνωση: γυμνός οφθαλμός - θέατρο Λιθογραφείον γιά τα 34 χρόνια γλυκιάς ταλαιπωρίας του "γυμνού οφθαλμού".

Εισιτήρια: Ελεύθερη Συνεισφορά σαν δώρο γενεθλίων.

Σελίδα προβολής στο facebook: https://www.facebook.com/events/2118698602288160

Αφίσα προβολής: Ανδρέας Κρίβας (πάνω στην πρωτότυπη αφίσσα του Φίλιππου Αρβανιτάκη).

"ΤΣΙΟΥ" του Μάκη Παπαδημητράτου

(Ελλάδα, έγχρωμο, κοινωνική κωμικοτραγωδία, 2005, διάρκεια 83 λεπτά).

ΥΠΟΘΕΣΗ

Σε 18 λέξεις: «Τσίου...» Δεκαπενταύγουστος, άδεια Αθήνα... Όχι τελείως άδεια... Ο «Τσίου» ψάχνει να βρει την δόση του... Η περιπέτεια αρχίζει...(από την επίσημη ιστοσελίδα της ταινίας - www.tsiou.gr)

ΗΘΟΠΟΙΟΙ:

Αλέξανδρος Παρίσης, Μάκης Παπαδημητράτος, Αναστάσης Κολοβός, Τζένη Θεωνά, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Τζερμάνη

Μάκης Αρβανιτάκης, Γιάννης Μητάς, Νικήτας Παπαδόπουλος, Βασιλική Κυπραίου, Στράτος Σωπύλης, Χρήστος Νταρακτσής,

Φωτεινή Καρδάκου, Πέτρος Γιωρκάτζης, Μαξ, Γιώργος Ευθυμίου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Άμυ Πασσά, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Φίλιππος Νέζερ, Μίλτος Ντζούνης, Στέλλα Πεφάνη, Ιφιγένεια Τζιμούλη, Ρεγγίνα Μανδηλάρη, Παναγιώτης Παπαδημητράτος, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θόδωρος Κανδηλιώτης, Ευριπίδης Δίκαιος, Μελίνα Αρβανιτάκη, Δημήτρης Κοράλης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδημητράτος

Φωτογραφία: Άκης Σάφαρης

Ηχοληψία - Μιξάζ: Χρήστος Σιδηρόπουλος

Μουσική: Κωνσταντίνος Βήτα The Savage Mambas Dr Vodkatini

Σκηνικά - Κοστούμια: Μελίνα Αρβανιτάκη

Μοντάζ: Λευτέρης Κατσαρός

Διεύθυνση Παραγωγής: Ρόζα Καλούδη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Τιμπιλής

Σκριπτ: Καλλιόπη Τζερμάνη

Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου: Ιφιγένεια Τζιμούλη

Φωτογράφος Πλατώ: Ρεγγίνα Μανδηλάρη.

επίσημη ιστοσελίδα: https://tsiou.gr/