Πολυφωνική Πατρών: Τριήμερο εκδηλώσεων με Mozart, κιθάρα και παιδικό θέατρο

Στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών του δραστηριοτήτων το ΩΔΕΙΟ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος- Διοικητική Διευθύντρια: Έφη Καββαδία), οργανώνει σεμινάριο Μονωδίας, με τη διακεκριμένη mezzo soprano- καθηγήτρια του ΩΔΕΙΟΥ του Οργανισμού, Ειρήνη Καράγιαννη (συνοδεία πιάνου: Λούση Χριστοδούλου- πιανίστα, καθηγήτρια του ΩΔΕΙΟΥ).

Το σεμινάριο αναφέρεται, στην ερμηνεία της τριλογίας των MOZART- DA PONTE «Nozze di Figaro»- «Don Giovanni»- «Cosi fan tutte») και απευθύνεται σε σπουδαστές και νέους λυρικούς τραγουδιστές.

Τα μαθήματα έχουν στόχο, την προσέγγιση της τριλογίας του W.A.MOZART, τόσο σε φωνητικό, όσον και σε ερμηνευτικό επίπεδο, καθώς και τη σκηνική προσέγγιση των αποσπασμάτων, που έχουν επιλέξει οι συμμετέχοντες (ο αριθμός έχει ήδη συμπληρωθεί).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί, σε αίθουσες του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», 23 Μαΐου: 1-10 μ.μ., 24 Μαΐου: 10 π.μ.- 3 μ.μ. και 30 Μαΐου: 1-10 μ.μ., 31 Μαΐου: 11 π.μ.- 2 μ.μ. και θα ολοκληρωθεί με συναυλία ανοιχτή για το κοινό, 31 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν η 2η και η 3η συναυλίες του ΩΔΕΙΟΥ του Οργανισμού: το Σάββατο το βράδυ στις 8, με τους σπουδαστές της Σχολής Κιθάρας, τάξης Γιώργου Αθανασακόπουλου και την Κυριακή την ίδια ώρα, με τους σπουδαστές των Σχολών: Πιάνου, τάξης Λούσης Χριστοδούλου, Τρομπέτας, τάξης Ιάσονα Βάκρινου και Μονωδίας, τάξης Χρύσας Πανταζοπούλου (συνοδεία πιάνου: Ολένα Φέντκο). Είσοδος για το κοινό ελεύθερη.

Τέλος την Κυριακή το πρωί στις 11, το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Αθηνά Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου), θα παρουσιάσει στο βιβλιοπωλείο «ΠΟΛΥΕΔΡΟ», το έργο (Παιδική σκηνή) «Σε τρελό πανικό! Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό», υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου και με ελεύθερη για το κοινό είσοδο. Κείμενα: Άννα Δενδρινού, Πάνος Ζάχαρης, Αργύρης Χιόνης, Βασίλης Γιαννακόπουλος, Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου. Επιμέλεια & Κατασκευή κουστουμιών: Δημήτρης Ράπτης. Στίχοι: Σωτήρης Πενιάς, Μάρθα Βασκαντήρα

Διασκευή-Δραματοποίηση-Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου.

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Οργανισμού, Κορίνθου 280- Γούναρη, καθημερινά 10-1 πρωί και 6-9 απόγευμα, τηλ. 2610222248 & 2610279679. www.polyphonikipatras.gr